تحرير 297 مخالفة تموينية.. ضبط 820 كيلو دواجن فاسدة و500 كيلو عسل فركتوز بالمنيا

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية والمرور الميداني على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية بمختلف مراكز المحافظة، لمتابعة توافر السلع والتأكد من جودة المنتجات المعروضة للمواطنين، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين، أن مديرية التموين نفذت حملات تفتيشية مكثفة بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 297 مخالفة تموينية متنوعة، شملت مخالفات بالمخابز البلدية والأسواق والأنشطة التجارية المختلفة.



وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملات، في مجال مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك، أسفرت عن ضبط 820 كيلوجرامًا من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف أن الحملات في قطاع المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 227 مخالفة تموينية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، والغلق دون مبرر، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، إلى جانب مخالفات البيع بأزيد من السعر المقرر.

وفي مجال الرقابة على الأسواق، تم تحرير 51 محضرًا تموينيًا، شملت مخالفات تتعلق بحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وإدارة منشآت دون ترخيص، والذبح خارج المجازر الحكومية، وعدم حمل شهادات صحية، مع مصادرة كميات من اللحوم المخالفة.

وفي مركز مطاي، نفذت الوحدة المحلية حملة مشتركة على المخابز والأسواق والمحال التجارية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري والتفتيش الصيدلي، أسفرت عن تحرير 5 محاضر لعرض سلع دون فواتير، وضبط أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأدوات سباكة مجهولة المصدر، والتحفظ على طن من الجبس الزراعي حر التداول، وربع طن من الأعلاف دون مستندات، بالإضافة إلى ضبط أدوية بشرية غير مرخصة.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 16 محضرًا تموينيًا تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، والذبح خارج المجازر الحكومية، وعدم حمل شهادات صحية، إلى جانب التحفظ على 216 عبوة عصائر ونصف طن سكر حر مجهول المصدر ودون فواتير.

وفي مركز سمالوط، نفذت الوحدة المحلية حملة رقابية بالتنسيق مع الإدارة الصحية، أسفرت عن ضبط طن ونصف من عسل الفركتوز غير الصالح للاستهلاك الآدمي، وإعدام 7 كيلوجرامات من الحلويات و20 كيلوجرامًا من المقرمشات منتهية الصلاحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.