قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استولى على 3.7 مليار دولار .. أكبر قضية احتيال صحي بالولايات المتحدة | فيديوجراف
انطلاق الاجتماع الوزارى المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية بالمنامة
انعقاد ملتقى القراءات للختمة المرتلة بقراءة الإمام ابن كثير المكي براوييه.. اليوم
المهندسين تثمن مقترح خفض أعداد المقبولين بالكليات الطبية وتطالب بالمساواة
الشمس تحرق أوروبا.. 212 حالة وفاة في إسبانيا بسبب موجة الحر
تلاعب بالألفاظ.. تصريح مفاجئ من وزير الخارجية الأمريكي بشأن رسوم مضيق هرمز
محافظ قنا: تعديل مخططات 4 مدن وتكويد التوك توك وإنشاء جبانات جديدة
دعاء يوم عاشوراء للميت.. أجمل ما تهدى به من رحلوا عن الدنيا
وزير السياحة يناقش مع نظيره الإيطالي زيادة التدفقات السياحية إلى مصر
ترامب: حرب إيران انتهت ونحن على وشك تحقيق السلام في الشرق الأوسط
عمرو عبد العزيز: أحيانا أشعر أنني كنت محقًا في عدم الزواج.. وأحيانًا أندم لأن العمر يمضي
رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية يتابع امتحانات الصرف بالشهادة الثانوية الأزهرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 297 مخالفة تموينية.. ضبط 820 كيلو دواجن فاسدة و500 كيلو عسل فركتوز بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة
ايمن رياض

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية والمرور الميداني على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية بمختلف مراكز المحافظة، لمتابعة توافر السلع والتأكد من جودة المنتجات المعروضة للمواطنين، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين، أن مديرية التموين نفذت حملات تفتيشية مكثفة بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 297 مخالفة تموينية متنوعة، شملت مخالفات بالمخابز البلدية والأسواق والأنشطة التجارية المختلفة.


وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملات، في مجال مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك، أسفرت عن ضبط 820 كيلوجرامًا من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف أن الحملات في قطاع المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 227 مخالفة تموينية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، والغلق دون مبرر، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، إلى جانب مخالفات البيع بأزيد من السعر المقرر.

وفي مجال الرقابة على الأسواق، تم تحرير 51 محضرًا تموينيًا، شملت مخالفات تتعلق بحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وإدارة منشآت دون ترخيص، والذبح خارج المجازر الحكومية، وعدم حمل شهادات صحية، مع مصادرة كميات من اللحوم المخالفة.

وفي مركز مطاي، نفذت الوحدة المحلية حملة مشتركة على المخابز والأسواق والمحال التجارية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري والتفتيش الصيدلي، أسفرت عن تحرير 5 محاضر لعرض سلع دون فواتير، وضبط أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأدوات سباكة مجهولة المصدر، والتحفظ على طن من الجبس الزراعي حر التداول، وربع طن من الأعلاف دون مستندات، بالإضافة إلى ضبط أدوية بشرية غير مرخصة.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 16 محضرًا تموينيًا تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، والذبح خارج المجازر الحكومية، وعدم حمل شهادات صحية، إلى جانب التحفظ على 216 عبوة عصائر ونصف طن سكر حر مجهول المصدر ودون فواتير.

وفي مركز سمالوط، نفذت الوحدة المحلية حملة رقابية بالتنسيق مع الإدارة الصحية، أسفرت عن ضبط طن ونصف من عسل الفركتوز غير الصالح للاستهلاك الآدمي، وإعدام 7 كيلوجرامات من الحلويات و20 كيلوجرامًا من المقرمشات منتهية الصلاحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

المنيا محافظ المنيا حملات تموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

225 جنيها للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

الذهب

عقب الهبوط السريع.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الخميس

تريزيجه

مليون دولار.. الأهلي يوافق على عرض الرياض السعودي لشراء عقد تريزيجيه

أسعار الدواجن

البيضا بأقل من 60 جنيها بالمزرعة| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الذهب

1800 جنيه خسارة يومية.. ماذا حدث في سعر الجنيه الذهب بمصر؟

ادعيه يوم عاشوراء - دعاء يوم عاشوراء

ادعيه يوم عاشوراء .. أفضل 400 دعاء مكتوب للرزق وقضاء الدين وللأبناء والحمل والزواج

ناني سعد الدين ومحمد رمضان

مش بشحت منك.. ناني سعد الدين تروي موقفًا صعبا مع محمد رمضان

الدعاء

دعاء ليلة عاشوراء لقضاء الحاجة.. أوصى به النبي في خير الأيام

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تعقد برنامج لقاء الجمعة للأطفال ضمن مبادرة صحح مفاهيمك

دعاء يوم عاشوراء.. أجمل الأدعية الجامعة لكل خير فرددها الآن

دعاء يوم عاشوراء.. أجمل الأدعية الجامعة لكل خير فرددها الآن

وزارة الأوقاف

أرقام قياسية في العمل الدعوي.. «الأوقاف» تتجاوز المليون درس عصر وترويحة خلال عام واحد

بالصور

أحمر جريء.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

لوحوش الضروب .. انطلاق رام 1500 TRX موديل 2027

رام 1500 TRX
رام 1500 TRX
رام 1500 TRX

لوك جذاب .. رنا سماحة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

بعد إنتاج 99 سيارة.. بوجاتي تسدل الستار على ميسترال وتطوي صفحة محرك W16 التاريخي

بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد