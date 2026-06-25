حياة كريمة.. تقديم 9133 خدمة صحية مجانية لأهالي 6 قرى بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تقديم 9 آلاف و133 خدمة صحية مجانية من خلال 6 قوافل طبية شاملة نُفذت بعدد من قرى المحافظة خلال شهر يونيو الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالارتقاء بالمنظومة الصحية وتوسيع نطاق الخدمات العلاجية والوقائية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن انضمام محافظة المنيا لمنظومة التأمين الصحي الشامل يمثل خطوة مهمة نحو توفير مظلة تأمينية متكاملة تضمن حصول المواطنين على خدمات صحية ذات جودة عالية.

وناشد اللواء كدواني المواطنين سرعة التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل من خلال أقرب وحدة أو مركز طب أسرة، للاستفادة من الخدمات الصحية والعلاجية التي توفرها المنظومة، مؤكدًا أن التسجيل يعد الخطوة الأولى للحصول على خدمات الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق الاستفادة الكاملة من المنظومة الجديدة.

وأوضح الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القوافل الطبية استهدفت قرى النويرات والديابة بمركز أبوقرقاص، والسريرية وطحا بمركز سمالوط، والشيخ حسن بمركز مطاي، والجرنوس بمركز بني مزار.

وأضاف أن القوافل قدمت خدماتها الطبية لـ5 آلاف و488 مواطنًا في عدد من التخصصات المختلفة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 843 حالة باطنة، و1069 حالة جراحة، و1682 حالة أطفال، و473 حالة نساء، و866 حالة جلدية، و359 حالة أسنان، بالإضافة إلى إجراء 49 حالة خلع أسنان.

كما شملت الخدمات إجراء 1131 تحليلًا طبيًا متنوعًا، و313 فحصًا بالموجات فوق الصوتية، و58 أشعة عادية، إلى جانب تنفيذ 579 فحصًا للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، وتحويل 40 حالة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج وإجراء التدخلات الطبية اللازمة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن القوافل تضمنت أيضًا تنفيذ 54 ندوة للتثقيف الصحي استفاد منها 711 مواطنًا من أهالي القرى المستهدفة، بهدف نشر الوعي الصحي وتعزيز السلوكيات الصحية السليمة.