محافظ المنيا يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة في عدة مدارس

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولة ميدانية بعدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بمراكز المحافظة، لمتابعة انتظام سير الامتحانات في أول أيامها، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة لأداء الامتحانات.

وخلال جولته، شدد محافظ المنيا على رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية، وتعزيز التنسيق بين مديرية التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية، لضمان انتظام أعمال الامتحانات والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى، بما يضمن تذليل أية عقبات قد تواجه الطلاب أو القائمين على العملية الامتحانية.

وأوضح اللواء عماد كدواني أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام يبلغ 33 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، يؤدون الامتحانات داخل 91 لجنة بمختلف مراكز المحافظة، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة للامتحانات، مع توفير بيئة آمنة وهادئة تضمن سير الامتحانات بانضباط.

كما وجه المحافظ باستمرار المتابعة الميدانية على مدار أيام الامتحانات، وتوفير جميع الخدمات اللازمة داخل اللجان ومحيطها، مع التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية ومديريات الأمن والصحة والإسعاف والحماية المدنية، لضمان السيولة المرورية وعدم وجود أي إشغالات أو معوقات بمحيط اللجان.

ومن جانبه، أوضح صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن المديرية انتهت من تجهيز 32 استراحة لرؤساء اللجان والمراقبين على مستوى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم، بما يوفر سبل الراحة لكافة المشاركين في أعمال الامتحانات، ويسهم في خروج موسم الثانوية العامة بالشكل اللائق.

