محافظ المنيا: التكامل بين الجهاز التنفيذي وأعضاء البرلمان ركيزة لدعم التنمية

التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر شمال المحافظة، في إطار اللقاءات الدورية التي يحرص على تنظيمها لتعزيز قنوات التواصل والتنسيق المشترك، ومتابعة مستجدات الملفات الخدمية والتنموية، وبحث احتياجات المواطنين بمختلف المراكز.

وأكد المحافظ أن التكامل بين الجهاز التنفيذي وأعضاء البرلمان يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود التنمية وتحقيق الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تسهم في توحيد الرؤى وتحديد الأولويات بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.

وتناول اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية في قطاعات الصحة والتعليم والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب مناقشة عدد من الطلبات الجماهيرية والمقترحات التي تقدم بها النواب، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها وفقًا للإمكانات المتاحة والخطط الزمنية المحددة.

من جانبهم، أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تقديرهم لنهج المحافظ القائم على التواصل المباشر والتنسيق المستمر، مؤكدين أن هذه اللقاءات تعزز سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، وتدعم جهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية وتحسين جودة الحياة داخل المحافظة.

واختتم المحافظ اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق والتشاور مع أعضاء البرلمان خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات ودفع مسيرة التنمية الشاملة في جميع أنحاء المحافظة.