محافظ المنيا: تحرير 332 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية لضبط الأسواق والمخابز

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن تحرير 332 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهاته بتكثيف المتابعة الميدانية وإحكام الرقابة على منظومة الدعم، بما يضمن جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوقهم.

وأكد المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات، التي نُفذت بالتعاون مع الأجهزة الرقابية، أسفرت في مجال المخابز البلدية عن تحرير 313 مخالفة، شملت 107 مخالفات لإنتاج خبز ناقص الوزن، و59 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 مخالفات لمخالفة تعليمات التشغيل، ومخالفتين للبيع بأزيد من السعر الرسمي، و7 مخالفات للتصرف والتبديد في الدقيق البلدي المدعم، إلى جانب مخالفة واحدة لعدم وجود ماكينة صرف، و10 مخالفات لعدم وجود ميزان، و46 مخالفة لعدم الإعلان عن التعليمات، و30 مخالفة لتدني مستوى النظافة، و38 مخالفة لعدم إعطاء بون صرف، و10 مخالفات لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وأضاف أن الحملات في مجال الأسواق أسفرت عن تحرير 19 محضرًا، تضمنت محضرين لعرض سلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، مع مصادرة كميات من الكبدة والألبان والمخبوزات، و3 محاضر للذبح خارج المجازر الحكومية مع التحفظ على كميات من اللحوم، و12 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، إضافة إلى محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتناشد محافظة المنيا المواطنين التعاون مع الأجهزة المعنية وسرعة الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية بمختلف مراكز المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يسهم في ضبط الأسواق، وحماية المستهلك، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكل شفافية وعدالة.

