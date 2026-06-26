مصرع مسن صدمه قطار بمزلقان قطار جنوب المنيا

لقي مسن مصرعه، صدمه قطار الصعيد أثناء عبور مزلقان منطقة كوبرى المنصورة بمدينة المنيا، تم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بمصرع شخص صدمه قطار بمزلقان منطقة المنصورة جنوب مدينة المنيا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع ع. م 57 سنة، مقيم بإحدى أحياء مدينة المنيا، صدمه قطار الصعيد أثناء عبور المزلقان.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق