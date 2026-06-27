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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 300 كيلو عسل فركتوز منتهي الصلاحية و10 كيلو لون أسود كربون غير مصرح بتداوله داخل مصنع بسكويت بسمالوط بالمنيا.. صور

حملات رقابية مكثفة
حملات رقابية مكثفة
ايمن رياض

شنت الأجهزة الرقابية في المنيا، حملة تموينية مكبرة استهدفت احدى قرى مركز سمالوط غرب، شمال المحافظة، للمرور على الاسواق والمخازن وذلك للتأكد من جودة السلع الغذائية المطروحة وحماية صحة المواطنين.

أسفرت الحملة عن ضبط مصنع  لعمل " البسكوت والحلاوة الطحنية"، كما تم ضبط مخزن لتوزيع السلع الغذائية وضبط سيارة محملة بمواد غذائية.

وتم التحفظ على كلا من : 10 طن ملح غير صالح للاستهلاك و22 عبوة طحنيه وزن العبوه 700 جم غير مطابقة للمواصفات وغير صالحه و5 كرتونة طحنيه تحتوي كل كرتونه علي 72 قطعه طحنيه تظهر عليها علامات التلف والفساد وغير مدون عليها بيانات الإنتاج والصلاحيه و300 كيلو عسل فركتوز منتهي الصلاحيه، و10 كيلو  لون اسود كربون (بودره) غير مصرح بتداوله،و20 لتر لون اسود كربون مخفف بالماء يستخدم في صناعة البسكوت أيضا غير مصرح بتداوله و 66 كرتونة بسكوت كل كرتونه تحتوي علي 6 علب كل علبه تحتوي علي 12 باكو  منتهي الصلاحيه ، وعند مصادرة سيارة محملة تم ضبط الاتى : كرتونة لوليتا عصير داخل كل كرتونه 60 قطعه مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات وعنوان المصنع الشركة المصنعه، أيضا تم ملاحظة وجود تواريخ مسبقه انتاج شهر 7 لسنة 2026 علي كثير منها ، وضبط 2700 كيلو رز غير مطابق للمواصفات القياسية المصريه، وضبط 360 بلتة عصير داخل كل بلته 12 زجاجه غير مكتملة البيانات وغير مطابقه للمواصفات القياسيه المصرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بتحرير عدة محاضر بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب

يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا علي استمرار الحملات التموينية بجميع أنحاء المحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من سلامة وجودة السلع الغذائية المتداولة، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين أو طرح منتجات غير مطابقة للاشتراطات الصحية

جاءت الحملة تحت اشراف، عويس قاسم الغرياني رئيس مركز ومدينة سمالوط، وترأس الحملة طه الفلاح رئيس فرع جهاز حماية المستهلك والدكتور خلف الكيال مدير الطب الوقائي بالإدارة الصحية بسمالوط وهاني الخولي نائب رئيس المركز ومحمد مصطفى مفتش الاغذية ومسئولي إدارة تموين سمالوط ومسئولي مباحث التموين. 
 

المنيا سمالوط حملات تموين

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