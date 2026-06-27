محافظ المنيا يعلن بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية الاثنين المقبل

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بدء تلقي طلبات التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/ 2026، اعتبارًا من الاثنين المقبل الموافق 29 يونيو 2026، ولمدة خمسة عشر يومًا، وذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة أمام الطلاب لمراجعة نتائجهم بكل شفافية.

وأوضح المهندس صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أنه تم تخصيص مقار لتلقي طلبات التظلمات وفقًا للتوزيع الجغرافي للإدارات التعليمية، وذلك على النحو التالي:

* قطاع شمال (العدوة – مغاغة – بني مزار): يتم تلقي الطلبات بمقر إدارة بني مزار التعليمية، ويبدأ العمل من الساعة التاسعة صباحًا.

* قطاع جنوب (أبوقرقاص – ملوي – ديرمواس): يتم تلقي الطلبات بمقر إدارة ملوي التعليمية، ويبدأ العمل من الساعة التاسعة صباحًا.

* قطاع وسط (مطاي – سمالوط – المنيا): يتم تلقي الطلبات بإدارة شؤون الطلاب والامتحانات بديوان مديرية التربية والتعليم بالمنيا، ويبدأ العمل من الساعة الثالثة مساءً.

وتهيب مديرية التربية والتعليم بالمنيا بأولياء الأمور والطلاب الراغبين في التقدم بطلبات التظلم الالتزام بالتوجه إلى المقرات المخصصة لكل قطاع، وفي المواعيد المحددة، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتيسير تقديم الخدمة للمواطنين.