محافظ المنيا: منظومة التأمين الصحي الشامل هدية لـ 7 ملايين مواطن والتسجيل «واجب وطنى»

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في فعاليات المؤتمر الجماهيري الذي نظمه حزب الجبهة الوطنية بمدينة المنيا، تحت عنوان " خطوة نحو المستقبل لتأمين صحي شامل" للتوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لنشر الوعي المجتمعي بأهمية المنظومة، وتعريف المواطنين بمزاياها، وحثهم على سرعة التسجيل للاستفادة من خدماتها الصحية المتكاملة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا، والنائبة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، والإعلامي أحمد حلمي، أمين تنظيم الحزب، والدكتور أحمد طلعت، أمين بندر المنيا، والدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتور مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية، والنائب السابق علاء مكادي، أمين حزب حماة وطن بالمنيا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وممثلي الأحزاب السياسية والقطاع الصحي، وبمشاركة واسعة من المواطنين.

وأكد اللواء عماد كدواني أن منظومة التأمين الصحي الشامل تُعد من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في إطار بناء الإنسان المصري، وإنجازًا تاريخيًا طال انتظاره لأبناء محافظة المنيا، مشيرًا إلى أن إطلاق المنظومة بالمحافظة يعكس حرص القيادة السياسية على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتحقيق العدالة في حصول جميع المواطنين على رعاية صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة.

وأوضح المحافظ أن نجاح المنظومة لا يتوقف على جاهزية المستشفيات والمنشآت الصحية فقط، بل يعتمد أيضًا على وعي المواطنين وأهمية المبادرة بالتسجيل، مؤكدًا أن إنجاح هذا المشروع القومي مسؤولية وطنية تتطلب تكاتف جميع الجهات، داعيًا الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني إلى تكثيف جهود التوعية والتعريف بمزايا المنظومة وآليات التسجيل، بما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى منها.

ووجّه المحافظ الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن إدراج محافظة المنيا فى صدارة المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل يمثل هدية تاريخية لأبناء عروس الصعيد، حيث ستوفر خدمات صحية متكاملة لنحو 7 ملايين مواطن، داعيًا الجميع إلى سرعة التسجيل للاستفادة من خدمات المنظومة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب الجبهة الوطنية بالمنيا، أن التأمين الصحي الشامل يمثل مشروعًا وطنيًا متكاملًا يحقق حلم كل مواطن في الحصول على خدمة صحية لائقة، مشيرًا إلى أن هذا الحلم تحقق بفضل رؤية القيادة السياسية، وأن الحزب يواصل تنظيم الفعاليات الجماهيرية للتوعية بأهمية المنظومة ودعم جهود الدولة في إنجاحها.

وأشادت النائبة دينا هلالي بروح التعاون والتكاتف بين مختلف الأحزاب السياسية لدعم هذا المشروع القومي، مؤكدة أن الهدف المشترك هو خدمة الوطن والمواطن، وموجهة الدعوة إلى أبناء محافظة المنيا للمشاركة الفاعلة في جهود التوعية والإسراع بالتسجيل للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنظومة.

وأكد الدكتور مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية، أن التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل الخطوة الأولى للحصول على خدمات الرعاية الصحية المتكاملة، مشددًا على أهمية توعية المواطنين بإجراءات التسجيل لضمان استفادتهم من الخدمات الصحية التي تقدمها المنظومة وفق أعلى معايير الجودة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تقوم على نظام تكافلي يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة لجميع المواطنين وكافة الفئات العمرية و الاجتماعية وفق أعلى معايير الجودة والاعتماد، مشيرًا إلى أن المحافظة تمتلك بنية تحتية صحية، بالإضافة إلى ما يجرى حاليا من إنشاء ورفع كفاءة 177 وحدة صحية ومركز طب أسرة، إلى جانب تجهيز المستشفيات المقرر دخولها الخدمة، بما يضمن تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.