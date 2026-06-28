المهن التعليمية تتدخل لرعاية معلمين تعرضا لأزمة صحية بالمنيا

تلقت غرفة العمليات الرئيسية ب نقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تقريرًا من النقابة الفرعية للمعلمين بملوي، بشأن تعرض اثنين من المعلمين المنتدبين لأعمال الملاحظة بمحافظة المنيا لوعكتين صحيتين أثناء أداء مهامهما داخل لجان الامتحانات.

وأوضح التقرير، أن الحالة الأولى كانت للمعلم حسن إبراهيم حسن، المنتدب للعمل ملاحظًا بلجنة المدرسة الرسمية للغات بمدينة بني مزار، حيث تعرض لمغص كلوي مفاجئ أثناء تأدية عمله، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى ملوي العام لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

إصابة معلمين بمحافظة المنيا

وأضاف التقرير، أن الحالة الثانية كانت لملاحظ منتدب بلجنة المدرسة الرسمية للغات بمدينة ملوي، حيث تعرض لمغص بالمرارة، وتم نقله أيضًا بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وعلى الفور، كلف خلف الزناتي، أحمد محمد أحمد "حماده النقيب"، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بملوي، بمتابعة الحالتين بشكل مباشر، والتأكد من تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامتهما وسرعة استقرار حالتهما الصحية.

وأكد حماده النقيب أن المعلم حسن إبراهيم حسن غادر مستشفى ملوي العام بعد تلقي العلاج وتحسن حالته الصحية، وعاد لاستكمال مهام عمله داخل لجنة الامتحانات، مشيرًا إلى أن النقابة الفرعية تتابع كذلك حالة الملاحظ الآخر.