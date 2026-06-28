إغماء مراقب بلجنة ثانوية عسكرية بقنا.. ونقيب المعلمين يوجه بمتابعة حالته

تلقت غرفة العمليات الرئيسية بالنقابة العامة للمهن التعليمية، اليوم الأحد، إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بمحافظة قنا، يفيد بإصابة أحد المراقبين بحالة إغماء أثناء أداء أعمال امتحانات الثانوية العامة، داخل لجنة الثانوية العسكرية بنين بمدينة قوص، خلال امتحان مادة اللغة العربية.

وأوضحت النقابة، أن المعلم المصاب هو مصطفى عبد العزيز عبد القادر، الذي جرى نقله على الفور إلى مستشفى قوص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث أظهرت الفحوصات إصابته بهبوط في الدورة الدموية.

وعلى الفور، وجه خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بمتابعة الحالة الصحية للمعلم، وكلف شاكر أبو بكر، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بقنا، بمتابعة تطورات حالته والاطمئنان عليه.

إصابة معلم بحالة إغماء

وأكدت النقابة الفرعية بقنا أن التقرير الطبي أوضح أن حالة الإعياء التي تعرض لها المعلم طارئة، ولا تشير إلى وجود أي مشكلة صحية مقلقة، وأن حالته مستقرة.

وفي السياق ذاته، أكدت غرفة العمليات الرئيسية بالنقابة العامة للمهن التعليمية استمرار انعقادها على مدار الساعة طوال فترة امتحانات الثانوية العامة، لتلقي أي بلاغات أو شكاوى من المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، والعمل على سرعة التعامل معها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة، بما يضمن توفير المناخ المناسب للمعلمين وانتظام سير الامتحانات في مختلف المحافظات.

وجددت النقابة العامة للمهن التعليمية تأكيدها على استمرار التواصل المباشر مع النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات نقيب المعلمين، لتقديم الدعم الكامل للمعلمين والتدخل السريع حال وقوع أي طارئ خلال فترة انعقاد امتحانات الثانوية العامة.