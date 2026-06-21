كان راجع من امتحانات الثانوية العامة.. نقابة المعلمين: جراحة عاجلة لـ مدرس أصيب فى حادث بالبحيرة

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية بنقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين، عن متابعتها لحادث السير الذي تعرّض له عدد من المعلمين المنتدبين لأعمال الملاحظة في امتحانات الثانوية العامة بمحافظة البحيرة، وذلك أثناء عودتهم من اللجان عقب انتهاء امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأوضحت النقابة، أن الحادث وقع على محور المحمودية بطريق البيضا – كفر الدوار، نتيجة تصادم سيارة كانت تقل المعلمين مع ميكروباص، ما أسفر عن إصابة المعلم إبراهيم فرج عبد الرازق، معلم خبير بمدرسة النجيلة الإعدادية.

امتحانات الثانوية العامة بمحافظة البحيرة

وأوضحت أنه تم نقل المُعلم المصاب إلى مستشفى كفر الدوار العام، حيث تبيّن إصابته بجرح قطعي بسيط بالوجه تم علاجه، إلى جانب خلع في مفصل الحوض، استدعى إجراء عملية جراحية عاجلة، وهو يخضع حاليًا للرعاية الطبية وحالته مستقرة وتحت المتابعة.

وأكدت النقابة، أنها تتابع الحالة الصحية لحظة بلحظة، وتوفّر الدعم الكامل للمصاب وأسرته، مع التنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير الرعاية اللازمة، مشددة على أن سلامة المعلمين أثناء أداء مهامهم تأتي على رأس أولوياتها.