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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقابة المعلمين تشكل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة

نقيب المعلمين
نقيب المعلمين
أ ش أ

أعلنت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالنقابة العامة، لمتابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة، وتقديم الدعم الكامل للمعلمين المشاركين في مختلف أعمال الامتحانات على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار حرص النقابة على توفير بيئة عمل مناسبة لأعضائها خلال فترة الامتحانات.

وأكد خلف الزناتي أن غرفة العمليات ستعمل على مدار الساعة ، ويتم ربطها بالنقابات الفرعية وعددها 53 فرعية واللجان النقابية وعددها 320 لجنة على مستوى الجمهورية، طوال فترة انعقاد الامتحانات، لتلقي شكاوى واستفسارات المعلمين المشاركين في أعمال المراقبة و الملاحظة ورئاسة اللجان وأعمال الكنترول، والعمل على سرعة التدخل لحل أية مشكلات أو معوقات قد تواجههم، بالتنسيق المباشر مع وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني .

وأوضح نقيب المعلمين أن النقابة تولي اهتمامًا بالغًا بأعضائها المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة، باعتبارهم أحد أهم عناصر نجاح المنظومة، مشيرًا إلى أن الهدف من غرفة العمليات هو توفير الدعم الفوري للمعلمين، والتعامل السريع مع أية ظروف طارئة قد تعوق أدائهم لمهامهم؛ بما يضمن انتظام سير الامتحانات في مختلف اللجان، مؤكدًا أن مصلحة المعلم و الحفاظ على حقوقه تأتي في مقدمة أولويات النقابة.

وشدد الزناتي على أهمية التزام جميع المعلمين بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وأداء واجبهم الوطني بكل أمانة ومسؤولية؛ بما يسهم في خروج امتحانات الثانوية العامة بصورة تليق بالوطن، ويحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ووجه خلف الزناتي، نقيب المعلمين، جميع رؤساء النقابات الفرعية ورؤساء اللجان النقابية بجميع المحافظات، بضرورة التواصل المباشر واليومي مع المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة، والاطمئنان على أحوالهم، ورصد أية مشكلات أو معوقات قد تواجههم أثناء أداء مهامهم، والعمل على حلها بشكل فوري بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالنقابة العامة، لضمان تقديم الدعم اللازم للمعلمين، وتوفير كل سبل المساندة لهم؛ بما يمكنهم من أداء رسالتهم الوطنية في أجواء مستقرة وآمنة.

وأشار إلى أن النقابة تثق في كفاءة المعلمين و خبراتهم الطويلة في إدارة الامتحانات، مؤكدًا أن المعلم كان ولا يزال الركيزة الأساسية لنجاح العملية التعليمية، وأن النقابة ستظل داعمة له في جميع المناسبات، خاصة خلال الفترات التي تتطلب جهودًا استثنائية مثل امتحانات الثانوية العامة.

وعبر نقيب المعلمين، عن تمنياته بالتوفيق لجميع الطلاب، وأن تمر الامتحانات في أجواء يسودها الانضباط والهدوء و الشفافية.

خلف الزناتي نقيب المعلمين الكنترول أعمال امتحانات الثانوية العامة

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