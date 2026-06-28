نموذج إجابة امتحان العربي ثانوية عامة 2026 .. معلم ينشره للطلاب

نشر فرج عادل معلم اللغة العربية عبر حسابه الرسمي على فيس بوك ، نموذج إجابة امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ، موضحا أن هذا النموذج من اعداده وليس النموذج الرسمي الموجود في كنترولات الثانوية العامة .

وتابع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، سير امتحانات الثانوية العامة من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على انتظام أعمال الامتحانات بمختلف محافظات الجمهورية، موجهًا بضرورة تنفيذ إجراءات التفتيش بكل دقة وحزم، وعدم السماح بدخول الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفة يتم رصدها، تنفيذًا للوائح المنظمة لأعمال الامتحانات.

وقبل بدء الامتحان، أجرى الوزير اتصالًا بجميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار اللجان، كما تابع من خلال شاشات وكاميرات المراقبة المرتبطة بغرفة العمليات الرئيسية انتظام دخول الطلاب إلى اللجان، وسير أعمال التفتيش، وانتظام توزيع أوراق الأسئلة والإجابة، وبدء الامتحان في المواعيد المحددة، مؤكدًا استمرار التواصل المباشر مع غرف العمليات بالمحافظات للتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة.

وقد أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026 بالشعبتين الأدبية والعلمية (النظام الجديد) امتحان مادة اللغة العربية بإجمالي (878914) طالبًا وطالبة، كما أدى (3618) طالبًا بالنظام القديم الامتحان أمام (2032) لجنة سير على مستوى الجمهورية.

كما أدى (284) طالبًا وطالبة من مدارس المكفوفين بالنظام الجديد امتحان مادة اللغة العربية (الورقة الأولى).

وأكد خالد عبد الحكم، مستشار وزير التربية والتعليم لشؤون الامتحانات والمشرف على الإدارة المركزية للامتحانات، أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل، بدءًا من طباعة الأسئلة، مرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، وصولًا إلى لجان النظام والمراقبة.