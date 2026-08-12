مواطن من بحر البقر: أولادنا بيشتغلوا في الصيف علشان يساعدوا على المعيشة

قال نشأت كفافي من قرى بحر البقر، إنّ أبناء القرى يعملون خلال الإجازات الدراسية ليس بسبب إهمال أسرهم لهم، وإنما لمساعدة الآباء وأولياء الأمور في تحمل أعباء المعيشة.

وواصل خلال حديثه مع الإعلامية بسمة وهبة: «إحنا النهاردة بنشغل أولادنا وبنشتغل بنفسنا عشان خاطر إيه؟ عشان يعني يبقى في احتياجاتنا وطلباتنا تبقى مؤداة بالفعل، إن إحنا نقدر نغطي مصروفنا اليومي».

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ الأسر في قرى بحر البقر تواجه أعباء متعددة، مشيرًا إلى أن الأسرة مسؤولة عن مصروفات المدارس والكهرباء والمياه والغاز والتراخيص وغيرها من الالتزامات.

وأردف، أن هناك قرى وأقاليم في الشرقية لم يذهب نحو 90% من مواطنيها إلى المدارس بسبب ظروف فرضت عليهم ذلك، لافتًا إلى أن كثيرًا منهم مسجلون في بطاقات الهوية كعمال زراعيين، من دون حيازة زراعية أو دخل ثابت يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الشهرية.

وطالب خفاجي بضرورة توفير مشروعات اقتصادية وفرص عمل داخل القرى، متسائلًا: «ليه مايكونش عندنا مصانع تلم الناس دي؟ ليه مايكونش عندنا شركات تلم الناس دي؟ ليه مانجيبش رجال الأعمال تستثمر في قرى بحر البقر وفي الأماكن الفاضية؟». وأكد أن الأهالي يحتاجون إلى نظرة تنموية تشمل الطرق ومياه الشرب والإنشاءات وسائر الخدمات.

وأشار إلى أن أهالي قرى بحر البقر لديهم عدد من النواب الذين يسعون إلى خدمة الدائرة، موضحًا أن النواب مصطفى أحمد فتحي عمر، ورائد تمراز، وجلال الخضيري، ويحيى الطحاوي، وخالد عبد المولى، يمثلون دائرة مركز الحسينية، وقال إنهم «مش هقول لحضرتك إنهم مابيسعوش ولكن بيسعوا»، مطالبًا في الوقت نفسه بالعمل على تحقيق احتياجات الأهالي بأقل التكاليف.



