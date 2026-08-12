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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مواطن من بحر البقر: قرى بحر البقر أصبحت تُلقب بقرى الشهداء بعد تكرار المآسي

بحر البقر
بحر البقر
رحمة سمير

قال نشأت كفافي من قرى بحر البقر، إنّ قرى بحر البقر تعيش حالة حزن شديدة وغير مسبوقة عقب الحادث، مؤكدًا أن الأهالي وجدوا أنفسهم أمام مأساة قاسية، بعدما كان الآباء ينتظرون عودة أبنائهم من أجل لقمة العيش، ليتفاجأوا بعودتهم في نعوش.

وأضاف: «من ساعة أثناء الحادث تقريباً من امبارح لما نزل الخبر الساعة واحدة تقريباً الضهر لحد الآن أنا مش عايز أقولك أنا كشخصي والله ما أكلنا ولا شربنا، نوع حاجة يعني مصيبة.. مصيبة».

وتابع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ الحادث خلف حالة من الصدمة بين الأسر، مشيرًا إلى أن الضحايا كانوا يسعون وراء «أكل العيش بالحلال»، وهي، بحسب وصفه، طبيعة يعرفها أبناء الريف وأقاليم الشرقية، حيث يسعى المواطن في نهاية اليوم إلى توفير قوت يومه والوفاء بالتزاماته والعيش في أمان.

وأشار إلى أن قرى بحر البقر باتت تُعرف بين الأهالي باسم «قرى الشهداء»، مستعيدًا تاريخ المآسي التي شهدتها المنطقة، ومنها المدرسة التي توفي فيها 31 طفلًا، والتي أصبحت تُعرف باسم «مدرسة شهداء بحر البقر 2»، إلى جانب قرى أخرى حملت اسم الشهداء. وقال إن تكرار هذه الوقائع جعل الأهالي يشعرون بأنهم «عدنا بنلقب إن إحنا قرى الشهداء».

وأكد خفاجي أن الأهالي لا يريدون توجيه الاتهام إلى شخص بعينه، قائلًا: «محدش سبب فيه، يعني إحنا مش هنقول إن في شخص بعينه إنه هو سبب فيه، ولكن ده قضاء وقدر، ولكن إحنا عايزين نحقن الدماء دي». وفي ختام حديثه، قدم خالص التعازي إلى أسر الضحايا، داعيًا الله أن يشفي المصابين ويعيدهم سالمين إلى ذويهم، مؤكدًا أن أهالي قرى بحر البقر يعيشون حاليًا حالة حزن عميقة.


https://www.youtube.com/watch?v=qkzUM58CrLs 

قرى بحر البقر بحر البقر الحادث بسمة وهبة الأسر

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