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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حادثان منفصلان.. مصرع شابين صدمهما تروسيكل وقطار الصعيد فى المنيا

جثه صورة أرشيفية
جثه صورة أرشيفية
ايمن رياض

لقي شابان مصرعهما في حادثين منفصلين بالمنيا، حيث لقي شاب مصرعه صدمه تروسيكل بإحدى قرى مركز المنيا، بينما توفي الآخر بعدما صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمركز مطاي ، وتم إيداع الجثتين بمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، إخطارًا بمصرع كريم. خ. ح 25 سنه والمقيم بإحدى قرى مركز المنيا، إثر حادث تروسيكل.

وأفادت التحريات الأولية بأن الشاب عاد مؤخرًا من إحدى الدول العربية استعدادًا لإتمام زفافه، إلا أن القدر لم يمهله، حيث فارق الحياة متأثرًا بإصابته، تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى.

وفي حادث آخر، لقي أحمد. ع. م 21 سنه مقيم بإحدى قرى مركز مطاي، مصرعه بعدما صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد مما أسفر عن وفاته في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى ، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين، وندبت مفتش الصحة الدكتور محمد صلاح لتوقيع الكشف الظاهري على الجثمانين.

وأكد مفتش الصحة، في تقريره، أن سبب الوفاة في الحالتين يرجع إلى نزيف بالمخ نتيجة ارتطام الرأس بجسم صلب، مشيرًا إلى عدم وجود أي شبهة جنائية ، فيما صرحت النيابة العامة بدفن الجثمانين وانتهاء الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق 
 

المنيا مطاي شاب قطار

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