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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 6 أطنان أعلاف و3 أطنان زبدة مجهولة المصدر بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار الحملات التموينية والرقابية المكثفة على المخابز البلدية والأسواق والمنشآت التجارية، لإحكام الرقابة على الأسواق، وضمان توافر السلع بجودة مناسبة، والتصدي لمختلف صور الغش والتلاعب، بما يحفظ حقوق المواطنين ويحقق الانضباط في الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتشديد الرقابة على السلع الاستراتيجية والمدعمة.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية، بالتعاون مع مديريات الطب البيطري والصحة، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، نفذت حملات تفتيشية موسعة بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 259 مخالفة تموينية متنوعة، شملت المخابز البلدية والأسواق والأنشطة التجارية، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر قبل طرحها بالأسواق، والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملات التي استهدفت مصانع تعبئة السكر أسفرت عن تحرير 6 محاضر لمخالفة تعليمات وضوابط التشغيل.

وأضاف أن الحملات الرقابية على المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 184 مخالفة، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم منح المواطنين بون الصرف، فضلًا عن عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وفي مجال الرقابة على الأسواق، تم تحرير 69 محضرًا، من بينها 15 محضرًا أسفرت عن ضبط والتحفظ على 6 أطنان من الأعلاف، و3 أطنان من الزبدة، وطن من المخللات، ونصف طن من الدقيق الأبيض الحر، وربع طن من الأرز، جميعها مجهولة المصدر. كما تم تحرير 9 محاضر لعرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومحضر ذبح خارج المجازر الحكومية مع مصادرة كميات من اللحوم البلدية، إلى جانب 20 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية، و25 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار.

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