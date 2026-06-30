محافظ المنيا يعلن مد فترة التقديم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي بأبوقرقاص

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مد فترة التقديم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي المخصصة للمواطنين من محدودي الدخل، والمقامة على أراضي المحافظة بمنطقة طريق المنشية بمركز أبوقرقاص، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبنك التعمير والإسكان، وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2026، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين المقيمين بمحافظة المنيا من الراغبين في التقديم.

وأوضح المحافظ أن الوحدات المطروحة تشمل 203 وحدات سكنية نصف تشطيب بمساحة 63 مترًا مربعًا، بسعر 430 ألف جنيه للوحدة، ويتم التعاقد عليها بنظام التمويل العقاري ضمن مبادرة الدولة لدعم محدودي ومتوسطي الدخل، مؤكدًا أن قرار مد فترة التقديم يأتي استجابةً للإقبال المتزايد من المواطنين، وحرصًا على منحهم الوقت الكافي لاستيفاء المستندات واستكمال إجراءات التقديم.

وأشار اللواء كدواني إلى أن المحافظة تواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير سكن كريم يلبي احتياجات الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

وأضاف المحافظ أن استقبال طلبات التقديم يتم من خلال المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، وكذلك المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة المنيا، وفقًا للشروط والضوابط المعلنة، داعيًا المواطنين إلى سرعة التقدم قبل انتهاء المهلة الجديدة، مع الالتزام بكافة الاشتراطات المنظمة لعملية الحجز والتخصيص.