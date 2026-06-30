جامعة المنيا : طفرة في الموارد الذاتية تتجاوز المليار جنيه .. وتوسع غير مسبوق في المشروعات الطبية والتعليمية والرياضية

عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية والحيوية التي تمثل خارطة طريق الجامعة خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب استعراض حصاد عام مالي استثنائي يُعد الأكبر والأهم في تاريخ الجامعة، بما يعكس حجم الإنجازات التي تحققت في قطاعات التعليم والبحث العلمي والرعاية الصحية وخدمة المجتمع، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفي محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام شوقي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.



وفي مستهل الجلسة، تقدم الدكتور عصام فرحات، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جميع منتسبي الجامعة، بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، مؤكدين أن هذه الثورة ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، وتجسيدًا لإرادة الشعب المصري في الحفاظ على هويته الوطنية ودعم مسيرة التنمية والاستقرار، وسيظل الشعب المصري يستلهم منها قيم العمل والبناء والإرادة الوطنية، مشيرًا إلى أن الجامعة تواصل أداء رسالتها الوطنية والعلمية والتنموية انطلاقًا من رؤية الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية نحو بناء الجمهورية الجديدة.

كما أشاد الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، في بداية الجلسة، بالجهود التي بذلتها الكليات في انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي، والالتزام الكامل بالضوابط والقواعد المنظمة التي أقرتها الجامعة لضمان الانضباط وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مؤكداً على أهمية التطبيق الحازم للإجراءات المنظمة للجان الامتحانية، وفي مقدمتها عدم السماح بدخول الطلاب بعد توزيع أوراق الأسئلة وفض مظاريف الامتحانات، بما يسهم في تحقيق أعلى درجات الانضباط والنزاهة داخل اللجان



وأشاد الدكتور عصام فرحات بالتجارب المتميزة والمبتكرة التي طبقتها بعض الكليات للحد من مسببات الغش، وما قدمته من حلول وإجراءات غير تقليدية أسهمت في تعزيز الانضباط داخل اللجان الامتحانية.

وقال رئيس الجامعة: "إن جامعة المنيا تعيش عامًا ماليًا استثنائيًا بكل المقاييس، نجحت خلاله في تحقيق أكبر موازنة في تاريخها، وتجاوزت مواردها الذاتية حاجز المليار جنيه لأول مرة، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية الجامعة في تنمية مواردها وتعظيم أصولها، ويؤسس لمرحلة جديدة من التوسع والريادة في التعليم الجامعي والرعاية الصحية وخدمة المجتمع".

وأضاف أن ما تحقق من إنجازات خلال العام الحالي يأتي متزامنًا مع احتفال الجامعة بيوبيلها الذهبي، ليؤكد قدرة الجامعة على تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز تنافسيتها محليًا وإقليميًا ودوليًا، والاستعداد لمرحلة أكثر طموحًا في مختلف القطاعات.

واستعرض رئيس الجامعة مؤشرات الأداء المالي للجامعة، والتي شهدت تحقيق طفرة غير مسبوقة في الموارد الذاتية تجاوزت مليار جنيه لأول مرة، بمعدل نمو بلغ نحو 25% مقارنة بالعام الماضي و350 % مقارنة بالعام المالي 2023، نتيجة التوسع في البرامج الأكاديمية الجديدة، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين، وتعظيم الاستفادة من الأصول، وتطوير الوحدات ذات الطابع الخاص والوحدات الإنتاجية والاستشارية والفندقية، موضحاً جهود التنمية المؤسسية شملت رفع كفاءة وتأهيل مبنيين للإسكان الفندقي، والانتهاء من تطوير فندق الجامعة وفق أحدث المعايير الفندقية تمهيدًا لتشغيله بما يتوافق مع معايير الفنادق ذات الأربع نجوم.

وأكد د. فرحات أن قطاع المستشفيات الجامعية حصل على دعم مالي تاريخي إضافي بلغت قيمته مليار جنيه، بهدف استكمال المشروعات الطبية الكبرى، وتحديث البنية التحتية، وتوفير أحدث الأجهزة والتجهيزات الطبية.

وقد اقر المجلس تدشين ثلاثة كيانات صحية استراتيجية كبرى ستحدث نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية بمحافظة المنيا وصعيد مصر، وتشمل المدينة الطبية لجامعة المنيا بالحرم الجامعي، ومجمع الاستقبال والطوارئ الجامعي بكورنيش النيل، ومجمع القلب والصدر الجامعي بمدينة المنيا الجديدة.

وأوضح د. عصام فرحات أن المدينة الطبية لجامعة المنيا تضم خمس مستشفيات قائمة وهي الكبد والجهاز الهضمي، والكلي والمسالك البولية، والنساء والتوليد، وطب وجراحات الأطفال، واستقبال ورعايات الأطفال، مع الاستعداد لافتتاح 4 مستشفيات جامعية جديدة وهي مستشفى الأورام، والثلاثي والذي أقر مجلس الجامعة تغيير اسمه إلي مستشفى الباطنة والجراحات الجامعي، بما يتوافق مع طبيعة الخدمات الطبية المقدمة، ومستشفى المخ والأعصاب والطب النفسي، وتحويل وحدة الرمد إلي مستشفى طب وجراحات العيون الجامعي، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1900 سرير، مع العمل على استكمال تجهيز المستشفيات الجديدة، وتطوير المستشفيات القائمة، وإنشاء مستشفى جامعي رئيسي مستقبلي بطاقة تتجاوز ألف سرير.



وفي إطار تطوير الخدمات الطبية العاجلة، كشف رئيس الجامعة عن بدء تنفيذ مشروع مجمع الاستقبال والطوارئ الجامعي بكورنيش النيل، والذي يضم مستشفى متكاملًا للطوارئ والحروق والسموم، إلى جانب إعادة هيكلة الوحدات القائمة، وإنشاء إسكان للأطباء، وإسكان فندقي، ومبنى إداري مستقل.

كما أعلن عن بدء تنفيذ مركز القلب الجامعي الجديد خلال الاشهر المقبلة بمدينة المنيا الجديدة، ويضم مبنيان بالتوازي مع إعادة هيكلة وتطوير مستشفى الصدر ليصبح مجمعًا طبيًا متخصصًا لأمراض القلب والصدر وفق أحدث المعايير العالمية.

وفي قطاع التعليم والطلاب، أكد المجلس استمرار تنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة القاعات والمدرجات الدراسية، حيث تم تطوير 220 قاعة ومدرجًا بمختلف كليات الجامعة، كما بدأت الجامعة تنفيذ خطة متكاملة لتحديث المعامل الدراسية، وبدء تجهيز 26 معملًا حديثًا للعلوم الأساسية بعد تطوير معامل كليتى طب الاسنان والحاسبات والمعلومات، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية ورفع كفاءة التدريب العملي للطلاب.

وشهدت منظومة الرعاية الطلابية زيادة مخصصات صندوق التكافل الطلابي لتصل إلى 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى رفع دعم صندوق علاج الطلاب وأعضاء هيئة التدريس إلى 32 مليون جنيه.

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وفي مجال البحث العلمي، استعرض المجلس جهود تطوير المعمل المركزي للجامعة، حيث تم ضخ 16 مليون جنيه في المرحلة الأولى لتحديث البنية التحتية والأجهزة العلمية، بما يدعم قدرات الجامعة البحثية والتشخيصية، ويرفع كفاءة الخدمات العلمية والاختبارات المتقدمة، مؤكداً استمرار دعم مراكز التميز البحثي بالجامعة في مجالات النانوتكنولوجي، والخلايا الجذعية، والذكاء الاصطناعي، وتحقيق أكبر دعم للمشروعات البحثية في تاريخ الجامعة لعدد تسعة مشروعات بدعم 35 مليون جنيها، إلي جانب تعزيز القدرة التنافسية للجامعة في مجالات البحث العلمي والابتكار.