قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليبيا ومصر تبحثان في القاهرة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك
مبدولي يلتقي رئيس مجموعة موانئ دبي العالمية لبحث زيادة الاستثمارات
النيابة تحقق مع المتهمين بسرقة 350 ألف جنيه من شقة زوجة رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد
يوليو 2026.. خطوات الاستعلام وموعد صرف معاشات تكافل وكرامة
الذهب عند أدنى مستوياته في 7 أشهر مع تنامي توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية
توقيع 3 عقود لتقديم خدمات التخزين والتداول باقتصادية قناة السويس
مخزن سرى في صحراء السويس.. الداخلية تحبط محاولة ترويج 2 طن مخدرات
القبض على عصابة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة
46 سؤال بـ60 درجة|مواصفات "الكيمياء والجغرافيا" قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة غداً
يورتشيتش: اختيارات حسام حسن لمنتخب مصر مميزة .. ومهند لاشين سيصنع الفارق
بعد ظهوره في كأس العالم 2026.. لماذا يلجأ بعض الرياضيين إلى شرب عصير المخلل؟
مصر والإمارات تبحثان توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع البترول لتعزيز الاكتشافات وخفض تكلفة الإنتاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حملات رقابية مكثفة في المنيا.. ضبط مصنع مشروبات بدون ترخيص.. والتحفظ على 11 طن سوبر فوسفات مجهول المصدر

ضبط مصنع بدون ترخيص
ضبط مصنع بدون ترخيص
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، نتائج الحملات الرقابية المكثفة التي نفذتها مديرية التموين بالتعاون مع الجهات المعنية على مستوى مراكز المحافظة، والتي أسفرت عن تحرير 362 مخالفة تموينية متنوعة، في إطار توجيهات الدولة بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد المحافظ استمرار الحملات التموينية والرقابية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، وعدم التهاون مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمواطن أو المساس بمنظومة الدعم.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت في مجال مكافحة الغش التجاري عن ضبط مصنع مشروبات يعمل بدون ترخيص، لاستغلاله علامة تجارية مملوكة للغير في محاولة لتضليل المستهلكين، حيث تم التحفظ على 12 ألف قطعة مشروب، و1500 ملصق ستيكر  و275 زجاجة فارغة.

وفي مجال الرقابة على مصانع تعبئة السكر التمويني، تم تحرير 6 محاضر، شملت محضرين لتعبئة سكر ناقص الوزن بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، مع التحفظ على 600 كيلوجرام من السكر قبل ترويجه، بالإضافة إلى 4 محاضر لمخالفة تعليمات التشغيل.

وفي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 278 مخالفة، تضمنت إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، وعدم وجود ميزان بالمخبز، وعدم الإعلان عن التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون الصرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، إلى جانب مخالفات أخرى.

أما في مجال الأسواق، فقد تم تحرير 24 محضرًا، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر، والتحفظ على 11 طن سوبر فوسفات، و2 طن أعلاف، و750 كيلوجرام دقيق أبيض حر، و3600 قطعة آيس كريم، و500 كيلوجرام دهانات، و170 كيلوجرام سكر، بالإضافة إلى ضبط كميات من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت 6804 عبوات جبن، و1400 لتر لبن، و210 زجاجات مياه، و10 كيلوجرامات بن، و15 عبوة مكسبات طعم ولون، فضلًا عن تحرير محاضر لعدم حمل شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير محضر لإدارة محطة وقود تعمل بدون ترخيص، كما تم تحرير 52 مخالفة في قطاع البدالين التموينيين، تنوعت بين الغلق بدون إذن، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون الصرف.

المنيا محافظ المنيا مصنع تراخيص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

إلى أين يتجه المعدن الأصفر؟.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

النائبة العراقية هند العباسي

كنز من الذهب وملايين الدولارات.. مُداهمة منزل نائبة عراقية يكشف «مغارة علي بابا»

فرج عامر

مهاجم فلسطيني هداف .. فرج عامر يفجّر مفاجأة لجمهور الأهلي

عداد

عداد الكهرباء هيتشال .. احذر التلاعب بتلك الإجراءات

الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-7-2026 في بنك مصر والبنك الأهلي

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 1 يوليو 2026

العميد محمد عصام

وفاة رئيس مباحث مديرية أمن دمياط إثر أزمة قلبية مُفاجئة أثناء أداء عمله

هيثم حسن

خشية المخاطرة بـ محمد صلاح .. حسام حسن يدرس الدفع بـ «هيثم حسن»

ترشيحاتنا

المتهمين

بعد استغاثة مواطن.. القبض على طليقته وشخص آخر لتنفيذ أحكام قضائية

المتهن

نصب على رواد البنوك.. سقوط موظف خدمة عملاء مزيف بالمنيا

حملات مرورية

المرور يضبط 97 ألف مخالفة خلال 24 ساعة

بالصور

تحت شعار تبرعك حياة.. صحة الشرقية تعلن تجميع 1163 كيس دم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لتطوير خدمات الشهر العقاري

مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق

وزير الري يتابع خطة إنشاء منظومة “صاولات” لحجز ورد النيل والمخلفات العائمة

اجتماع وزير الري
اجتماع وزير الري
اجتماع وزير الري

مضيق هرمز.. صراع السياسة والاقتصاد بين الولايات المتحدة وإيران

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

فيديو

هبة مجدي

تطورات جديدة في الحالة الصحية لـ هبة مجدي.. ومحمد محسن يُوجّه رسالة للجمهور | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد