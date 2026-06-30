وزير الرياضة يتدخل لإنقاذ لاعب ملوي بعد إصابته الخطيرة ويوجه بمتابعة حالته الصحية

وجه الدكتور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمتابعة الحالة الصحية للاعب عبد الغني معني، لاعب نادي ملوي بمحافظة المنيا، وذلك عقب تعرضه لإصابة خطيرة خلال مشاركته في إحدى الدورات الودية لكرة القدم التي أقيمت بأحد مراكز الشباب.

وجاء تحرك الوزير بعد تعرض اللاعب للإصابة التي استدعت إيقاف المباراة على الفور، قبل نقله بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكلف وزير الشباب والرياضة اللجنة الطبية بالوزارة بمتابعة الحالة بصورة مباشرة، مع التنسيق الكامل مع وزارتي الصحة والتعليم العالي، إلى جانب الجهات المعنية، لضمان توفير جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية التي يحتاجها اللاعب.

وأكد الوزير ضرورة دراسة كافة الاحتياجات العلاجية للحالة، والعمل على تقديم الدعم اللازم وتذليل أي معوقات قد تواجه إجراءات العلاج أو استكمال التدخلات الطبية، بما يضمن حصول اللاعب على أفضل رعاية ممكنة في أسرع وقت.