ارتجاج في المخ وكسر بالرقبة.. تطورات خطيـ ـرة في إصابة لاعب نادي ناصر ملوي خلال مباراة في المنيا| التفاصيل الكاملة

قبل صافرة النهاية، تحولت مباراة ودية في محافظة المنيا إلى لحظات من القلق والترقب، بعدما تعرض عبد الغني معني، لاعب نادي ناصر ملوي بمحافظة المنيا، لإصابة خطيرة في الرأس وفقرات الرقبة.ن

الإصابة جاءت خلال مشاركته في مباراة ضمن فعاليات "دورة الشهداء" التي أقيمت بمركز شباب نزلة البدرمان، التابع لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، مما استدعى إيقاف مباراة كرة القدم، ونقل اللاعب بشكل عاجل إلى المستشفى.

وسقط اللاعب داخل أرض الملعب أثناء المباراة، ما دفع القائمين على اللقاء إلى إيقافها على الفور، قبل نقله بسرعة إلى قسم العناية المركزة بمستشفى ديرمواس التخصصي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

تطورات خطيـ ـرة في إصابة لاعب نادي ناصر ملوي خلال مباراة في المنيا

ارتجاج في المخ ونزيف داخلي

وأظهرت الفحوصات الطبية الأولية إصابة عبد الغني معني بارتجاج في المخ، وكسر في فقرات الرقبة، إلى جانب نزيف داخلي، فيما لا يزال يخضع للملاحظة الطبية الدقيقة داخل المستشفى، لمتابعة تطورات حالته الصحية.

وفي السياق ذاته، وجّه وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمتابعة الحالة الصحية للاعب، عقب تعرضه للإصابة الخطيرة خلال مشاركته في إحدى الدورات الودية لكرة القدم التي أُقيمت بأحد مراكز الشباب.

تطورات خطيـ ـرة في إصابة لاعب نادي ناصر ملوي خلال مباراة في المنيا

لجنة طبية وزارية لمتابعة حالة اللاعب

كما كلّف وزير الشباب والرياضة اللجنة الطبية بالوزارة بمتابعة حالة اللاعب بشكل مباشر، مع التنسيق الكامل مع وزارتي الصحة والتعليم العالي، إلى جانب الجهات المعنية، لضمان توفير جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، ومتابعة تطورات حالته أولًا بأول.

ومن جانبه، أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على متابعته المستمرة لتطورات الحالة الصحية للاعب، موجهًا الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتقديم جميع أوجه الدعم اللازمة، والتنسيق الكامل مع الجهات المختصة لضمان حصوله على الرعاية الطبية المطلوبة، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت.

تشكيل لجنة طبية عاجلة لمتابعة الحالة

وأشار مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إلى أنه تم تشكيل لجنة طبية عاجلة لمتابعة الحالة بشكل مباشر، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور نبيل جوهر، وزير الشباب والرياضة، وبالتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي، لدراسة جميع المتطلبات العلاجية، بما يضمن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم الدعم الطبي الكامل للاعب.

تطورات خطيـ ـرة في إصابة لاعب نادي ناصر ملوي خلال مباراة في المنيا

الرعاية الصحية المكثفة

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه فور تعرض اللاعب للإصابة جرى التعامل مع الموقف بشكل عاجل، حيث نُقل بسيارة إسعاف إلى مستشفى ديرمواس التخصصي، وأُجريت له الفحوصات والأشعة الطبية اللازمة، التي كشفت عن إصابته بنزيف في المخ.

وأضاف أنه تم إيداع اللاعب بقسم الرعاية المركزة لتلقي الرعاية الصحية المكثفة، مع استمرار المتابعة الدقيقة لحالته الصحية من جانب الفرق الطبية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وفقًا لتطورات حالته.

من هو عبد الغني معني؟

ويُعد عبد الغني معني من أبرز لاعبي خط الوسط في دوري الدرجة الثالثة، حيث سبق له ارتداء قميص نادي ناصر ملوي، كما لعب من قبل ضمن صفوف نادي السكة الحديد، واشتهر بمستواه الفني المميز وأدائه القوي داخل المستطيل الأخضر.

وأعربت إدارة نادي مركز شباب ناصر ملوي وزملاء اللاعب عن بالغ حزنهم بعد تعرضه للإصابة، متمنين له الشفاء العاجل والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت.