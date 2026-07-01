المنيا.. تنفيذ 2557 مشروعا ضمن حياة كريمة بنسبة إنجاز 89%

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الانتهاء من تنفيذ 2557 مشروعًا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير الريف المصري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن نسبة تنفيذ المشروعات بالمحافظة بلغت 89%، واستفاد من تلك المشروعات نحو 3 ملايين مواطن داخل 192 قرية و757 تابعًا بمراكز العدوة، ومغاغة، وأبوقرقاص، وملوي، وديرمواس.

وأوضح المحافظ، خلال استعراضه تقريرًا عن الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة، أن إجمالي المشروعات المستهدفة بلغ 3199 مشروعًا، تم الانتهاء من تنفيذ 2557 مشروعًا، فيما يجري تنفيذ 578 مشروعًا، ولم يبدأ العمل في 64 مشروعًا.

وأشار اللواء عماد كدواني إلى أن المشروعات المنفذة شملت مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 216 مدرسة، و192 مشروعًا لمياه الشرب، و192 وصلة منزلية لمياه الشرب، و128 وصلة منزلية للصرف الصحي، إلى جانب 140 مشروعًا للصرف الصحي، و368 مشروعًا بقطاع الكهرباء، و165 برجًا للمحمول، و148 شبكة ألياف ضوئية، و126 مشروعًا لخطوط الطرد، و117 مشروعًا لتبطين الترع، و80 محطة صرف صحي، و70 مشروعًا للغاز الطبيعي، فضلًا عن تنفيذ مشروعات في قطاعات الصحة، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والطرق، والكباري، والمجمعات الحكومية والزراعية، بما أسهم في الارتقاء بجودة الحياة داخل القرى المستهدفة.

وأضاف المحافظ أن إجمالي المشروعات الجاري تنفيذها يبلغ 578 مشروعًا في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الصحي، حيث يجري استكمال الأعمال بمستشفيات أبوقرقاص، ومغاغة، إلى جانب الانتهاء من مستشفى العدوة، و 162 وحدة صحية، بما يعزز كفاءة المنظومة الصحية ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء عماد كدواني أن المحافظة تتابع بصورة مستمرة معدلات التنفيذ ميدانيًا، بالتنسيق مع الجهات المنفذة، مع العمل على تذليل أي معوقات وتسريع وتيرة الإنجاز، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا لأهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة داخل قرى الريف المصري.

