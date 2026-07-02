محافظ المنيا: توريد 535 ألف طن من القمح المحلي خلال موسم 2026

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انتظام أعمال استلام محصول القمح المحلي بمختلف مواقع التخزين على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالي الكميات التي تم توريدها منذ انطلاق الموسم بلغ 534 ألفًا و944 طنًا و506 كيلو جرامات، بما يعكس التزام المزارعين ونجاح منظومة التوريد في تحقيق مستهدفاتها.

وأوضح اللواء كدوانى أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لمتابعة أعمال التوريد داخل الصوامع والشون والهناجر ونقاط التجميع، مع توفير جميع التيسيرات اللازمة للمزارعين، لضمان سرعة استلام المحصول وتقليل زمن الانتظار، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ودعم منظومة الأمن الغذائي.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية تتابع سير العمل بشكل يومي من خلال التنسيق المستمر بين مديرية التموين والجهات المعنية، مع تكثيف المرور الميداني على مواقع التخزين للتأكد من انتظام عمليات الاستلام، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ، بما يضمن استمرار المنظومة بكفاءة عالية.

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد تسير بصورة منتظمة داخل جميع المواقع التخزينية المعتمدة، حيث تتولى لجان الاستلام فحص الأقماح الموردة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات الجودة المعتمدة قبل استلامها، إلى جانب إعداد تقارير يومية تتضمن معدلات التوريد بكل مركز، بما يسهم في متابعة الموقف أولًا بأول وضمان انتظام سير العمل.