زوجته حررت ضده محضرًا.. القبض على المتهم بتصوير نقطة شرطة بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بتصوير نقطة شرطة تابعة لمركز شرطة الفيوم والإدعاء بإحتجازهم زوجته وأنجاله بدون وجه حق.







بالفحص تبين قيام العاملين بنقطة الشرطة المشار إليها بإستدعاء القائم على النشر (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم) لسؤاله فى محضر محرر ضده من زوجته (ربة منزل - مقيمة بذات الدائرة) إتهمته فيه بالتعدى عليها بالسب والضرب لخلافات بينهما لقيامه بتعاطى المواد المخدرة وطردها وأنجالها من المنزل.





وبسؤاله عقب تردده على مقر النقطة أقر بتصويره مقطع الفيديو المشار إليه ونشره بمواقع التواصل الإجتماعى لغل يد الأجهزة الأمنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى المحضر المحرر ضده.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.









