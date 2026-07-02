رئيس مياه القليوبية: الانتهاء من إصلاح كسر خط المياه الرئيسي بقرية الإصلاح الزراعي

أعلن المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط المياه الناقل قطر 800 مم بقرية الإصلاح الزراعي بميت حلفا مركز قليوب، وإعادة تشغيل الخط وبدء ضخ المياه تدريجيًا إلى قريتي ميت حلفا وبلقس.



وأكد فودة أن فرق الطوارئ عملت على مدار الساعة حتى الانتهاء من الإصلاح، مقدمًا الشكر للمواطنين على تفهمهم خلال فترة تأثر الخدمة.



من ناحية اخرى تمكنت الجهات المختصة من ضبط 5 هواتف محمولة بحوزة عدد من طلاب الثانوية العامة داخل لجنة مدرسة قاسم أمين بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك أثناء أداء امتحان مادة الكيمياء.

وجرى تحرير محاضر بالوقائع للطلاب المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، وفقا لضوابط وتعليمات وزارة التربية والتعليم الخاصة بأعمال امتحانات الثانوية العامة.



وتواصل غرف المتابعة والأجهزة المعنية تكثيف أعمال الرقابة داخل اللجان، لضمان انتظام سير الامتحانات، والتصدي لأي محاولات لمخالفة التعليمات أو الإخلال بانضباط العملية الامتحانية.