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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية: حسن معاملة المواطنين وضبط النفس خلال تنفيذ الحملات واجب

محافظة القليوبية
محافظة القليوبية

أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن احترام المواطنين وحسن معاملتهم يمثلان توجيهًا ثابتًا لجميع الأجهزة التنفيذية، مشددًا على أن تنفيذ القانون يجب أن يقترن دائمًا بالالتزام الكامل بالانضباط وضبط النفس والتعامل الحضاري في مختلف المواقف.

وأوضح المحافظ أن جميع العاملين بالأجهزة التنفيذية مكلفون بالتعامل مع المواطنين بكل احترام، حتى في حال صدور ألفاظ غير لائقة أو تجاوزات لفظية من البعض أثناء تنفيذ الحملات، مؤكدًا أن ضبط النفس والالتزام بالسلوك المهني يعكسان هيبة الدولة ويعززان ثقة المواطنين في مؤسساتها.


وأشار المحافظ إلى أن أعمال إزالة السوق العشوائي بمدينة طوخ جاءت في إطار تنظيم المنطقة، مع توجيه الأجهزة التنفيذية بتوفير موقع بديل مؤقت للباعة بمنطقة غرب السكة الحديد دون تحصيل أي مقابل، تيسيرًا عليهم لحين الانتهاء من توفير الحلول الدائمة.


وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة مستمرة في القضاء على الأسواق العشوائية والتعديات، تنفيذًا لخطة الدولة واستجابةً لمطالب المواطنين، الذين من حقهم أن ينعموا بشوارع منظمة وآمنة تليق بهم.

 وأوضح أن القضاء على العشوائيات لا يستهدف فقط استعادة المظهر الحضاري، بل يضمن أيضًا انسيابية الحركة داخل الشوارع، ويتيح سهولة وصول سيارات الإسعاف والحماية المدنية في الحالات الطارئة، بما يسهم في الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وأكد المحافظ أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على كرامة المواطن، وأن أي تجاوز في أسلوب التعامل مع المواطنين محل مراجعة ومحاسبة، بما يضمن ترسيخ قيم الاحترام المتبادل وسيادة القانون، مشددًا على أن تطبيق القانون سيظل دائمًا مقترنًا بحسن معاملة المواطنين واحترام حقوقهم.

القليوبية طوخ إشغالات تعديات محافظ القليوبية

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