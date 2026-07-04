فرحتي وكل حياتي.. والدة فتاة طوخ المتغيبة تطالب بالعثور على ابنتها

تحولت الأيام لأسرة شهد محمد بنت قرية طنط الجزيرة التابعة لمركز طوخ إلى رحلة انتظار مفتوحة بعد اختفاء ابنتهم منذ 49 يوما في ظروف غامضة وبين محاولات البحث والدعاء لا تزال والدتها تردد أمنية واحدة "نفسي أشوفها قدامي وأطمن عليها."



لم تكن تتوقع الأسرة أن يكون خروج ابنتهم لحضور كورس تعليمي آخر مرة تراها فيها ومنذ غيابها تعيش لحظات صعبة ، في رحلة بحث لا تتوقف، بينما لا تزال الأم تتمسك بالأمل في أن تعود ابنتها إلى منزلها سالمة.



وقالت والدة شهد انها خرجت من منزلها بقرية طنط الجزيرة متجهة إلى أحد الدروس التعليمية، لكنها لم تعد حتى الآن.



وأضافت أن شهد فقدت والدها في سن مبكر، وكانت تحاول طوال السنوات الماضية أن تعوضها عن غيابه، وكنت لها الأب والأم.

وتابعت الأم بصوت يملؤه الحزن: "شهد كانت فرحتي وسندي وصاحبتي، ومن يوم ما خرجت وأنا بموت كل يوم."



وكانت أسرة الفتاة قد حررت محضرًا بالواقعة حمل رقم 5503 بمركز شرطة طوخ، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات اختفائها.



وناشدت الأسرة المواطنين المساعدة في نشر صورة وبيانات الفتاة، والتواصل عبر الرقمين 01271787880 و01203968361، أملا في أن تكون معلومة واحدة سببا في عودتها إلى منزلها سالمة.