مراكز شباب القليوبية تستقبل الجماهير لدعم منتخب مصر

فتحت مراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظة القليوبية أبوابها أمام المواطنين لمتابعة مباراة منتخب مصر ونظيره الأسترالي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، وسط استعدادات مكثفة وأجواء وطنية حماسية.



وتأتي المبادرة برعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبية، وبمتابعة الدكتور محمد عبدالمؤمن، وكيل مديرية الشباب والرياضة للرياضة، والأستاذة دعاء نبيه، وكيل المديرية للشباب.

واستعدت مراكز الشباب والأندية في مختلف أنحاء المحافظة لاستقبال الجماهير من خلال تجهيز شاشات عرض كبيرة، وإعداد أماكن مناسبة للمشاهدة، مع توفير الخدمات اللازمة واتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية، بما يضمن توفير أجواء آمنة ومنظمة تتيح للمواطنين والأسر الاستمتاع بمتابعة المباراة وتشجيع المنتخب الوطني.

وأكدت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب والأندية، باعتبارها مراكز للتجمع الوطني والأسري، بما يسهم في تعزيز قيم الانتماء والروح الوطنية، وإتاحة الفرصة للجماهير لمساندة منتخب مصر خلال مشواره في بطولة كأس العالم 2026.