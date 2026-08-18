محافظ الوادي الجديد: خفض سن القبول بالصف الأول الابتدائي شهرين وفقًا للأماكن الشاغرة

قررت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2026/2027، لمدة شهرين؛ استجابةً لمطالب عدد من أولياء الأمور، وإتاحة الفرصة أمام الراغبين في إلحاق أبنائهم بالصف الأول الابتدائي، وفقًا للأماكن الشاغرة بالمدارس التابعة للإدارات التعليمية بالمحافظة، على أن يكون آخر موعد لتلقي طلبات الالتحاق في 1 سبتمبر 2026.

وأوضح عبد الرحمن محمد عبد اللطيف، مدير عام مديربة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تقرر النزول بسن القبول لمواليد الفترة من 2 أكتوبر 2020 حتى 30 نوفمبر 2020، لمدة شهرين فقط، بجميع الإدارات التعليمية، وذلك في ضوء الأماكن الشاغرة المتاحة بكل مدرسة، شرط ألا يتم نقل التلميذ من المدرسة التي تم قبوله بها قبل مرور عام دراسي كامل.

⭕ المدارس التي تتوافر بها أماكن شاغرة:

🔵 أولًا: إدارة الخارجة التعليمية

▪️المدارس الابتدائية التي تتوافر بها أماكن شاغرة:

(المنيرة – عزب الشركة – العبور – أبو خالد – الوادي بنات – الأمل – المجاهدين القديمة – المجاهدين تعليم أساسي – ملحقة المعلمين – أنور الباوردي – الخارجة الابتدائية – السلام الجديدة تعليم أساسي – السبط – القلعة – طلعت ضرغام – عين الدار – ناصر – النور – عمر بن الخطاب – الجغيل الزهور القديمة – معاذ بن جبل – البستان – الشعراوي – 25 يناير – السلام القديمة الخرطوم – عارف – بولاق تعليم أساسي – الحرية بولاق – فلسطين – الثورة – بورسعيد.)

🔵 ثانيًا: إدارة باريس التعليمية

▪️جميع مدارس إدارة باريس التعليمية.

🔵 ثالثًا: إدارة الداخلة التعليمية

▪️جميع مدارس إدارة الداخلة التعليمية، عدا مدارس:

(الفتح – السلام – المعسكر – عمر بن الخطاب).

🔵 رابعًا: إدارة بلاط التعليمية

▪️جميع مدارس إدارة بلاط التعليمية، عدا مدرسة بلاط المشتركة.

🔵 خامسًا: إدارة الفرافرة التعليمية

▪️المدارس التي تتوافر بها أماكن شاغرة:

(الفرافرة للتعليم الأساسي – عائشة عبد الرحمن – اللواء صبيح – الرواد – الأمل – أبو هريرة – طلعت ضرغام – بئر 4) .

▪️وفيما يتعلق بالمدارس التي لا يشملها قرار خفض سن القبول، فتُقبل بها طلبات الأطفال المقيدين بمرحلة رياض الأطفال بالمدرسة، حال توافر أماكن شاغرة لهم، واستيفائهم شرط السن المقرر.