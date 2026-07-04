تعليم القليوبية : لا خسائر بشرية فى حريق مدرسة بنها بسبب الشماريخ

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن الحريق الذى شب صباح اليوم السبت، فى إحدى المدارس بمدينة بنها والذى أرجعه البعض إلى إطلاق الشماريخ العشوائى احتفالا بفوز المنتخب الوطنى على أستراليا فى كأس العالم 2026 لم يسفر عن أى خسائر بشرية وأنه شب فى حوش مدرسة خاصة.



وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب داخل إحدى المدارس بمنطقة الفلل بمدينة بنها، فى محافظة القليوبية إثر احتفالات المواطنين بإطلاق الشماريخ احتفالا بفوز مصر، حيث شب الحريق فى بعض المقاعد بحوش المدرسة ما أدى إلى تصاعد الأدخنة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا بنشوب حريق داخل المدرسة الخاصة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وفرضت كردونًا أمنيًا لمنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.



وتم السيطرة على الحريق وإخماده، كما أجرت أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد النيران وتقوم الجهات المختصة بفحص الحريق للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد أسباب اندلاع الحريق وحجم الخسائر وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق