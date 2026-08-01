تداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة .. بينما غادر 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19111 طن تشمل : 2559 طن علف بنجر و 10950 طن يوريا و 700 طن ملح و 1824 طن سكر معبأ و 3078 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 56190 طن تشمل : 4968 طن خردة و 1008 طن خشب زان و 800 طن حديد و 39685 طن ذرة و 9727 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1634 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 659 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2464 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 43067 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 30328 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1182 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5058 حركة.