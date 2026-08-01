دمياط.. النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوي العام وفصول الخدمات التعليمية

قرر الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، النزول الحد الأدنى للقبول بعدد من مدارس التعليم الثانوي العام بالمحافظة إلى ٢٢٨ درجة، وبفصول الخدمات التعليمية «الفصول المسائية» إلى ٢١٥ درجة، وذلك للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ دمياط، مع الأستاذ ياسر عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط .

وأشار محافظ دمياط إلى أن قرار النزول بالحد الأدنى للقبول جاء استجابةً لرغبات أولياء الأمور، وفي ضوء وجود أماكن شاغرة بعدد من مدارس التعليم الثانوي العام وفصول الخدمات التعليمية، بما يتيح الفرصة أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم الثانوي العام، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

و أعلنت مديرية التربية والتعليم عن المدارس الثانوية التي يتوافر بها أماكن شاغرة، وذلك وفقًا لما هو مشار الية بالكشف التالي .