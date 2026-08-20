قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هالة زايد تكشف كواليس عن قرارات كورونا: ما كانش فيه داعي للإغلاق التام
إسبانيا.. إغلاق قصر الحمراء احترازياً بعد زلزال هز غرناطة
170 جنيها زيادة في الجرام.. أسعار الذهب الآن في مصر
ضبط صانعة محتوى بالدقهلية بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
ضغوط على مالية واشنطن.. الدين الأمريكي يتجاوز 40 تريليون دولار للمرة الأولى
الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة حتى الثلاثاء
حملات التصدّي لمُخالفات البناء مستمرة .. وعقوبات رادعة للمُخالفين
شقيق عمرو محمد علي يكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاته: كان بيهزر معانا ووالدته اكتشفت رحيله أثناء نومه
حكم عمل مسابقات للخيل والحمير والإبل .. دار الإفتاء تجيب
ارتفاعات جديدة في أسعار الهواتف.. وان بلس وأوبو وسامسونج أبرزها
ترامب: واشنطن كانت على علم بتفاصيل الهجوم الإسرائيلي على سوريا
رسالة بتيشيرت الأهلي.. وسام أبو علي يثير الجدل بعد مواجهة برشلونة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لماذا تعد مصر أفضل دولة إفريقية جاذبة للاستثمار؟.. خبير اقتصادي يجيب | فيديو

الخبير الاقتصادي هشام إبراهيم
الخبير الاقتصادي هشام إبراهيم
محمود زيدان

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي، أن مصر نجحت في الحفاظ على مكانتها كأفضل الدول الإفريقية جذبًا للاستثمار للعام الرابع على التوالي، مشيرًا إلى أن هذا يرجع بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية لتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار.

جاءت هذه التصريحات خلال مداخلة هاتفية أجراها الدكتور هشام إبراهيم في برنامج «الحياة اليوم»، الذي يُقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي محمد مصطفى شردي،  على قناة «الحياة».

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي، إلى أن مصر عكفت خلال الفترة الماضية على تجهيز عدد من الفرص الاستثمارية الكبيرة للغاية -على حد وصفه-.

 وتابع: ورغم الإعلان عن بعضها في الساحل الشمالي، إلا أنه ما زال هناك المزيد من الفرص الاستثمارية الجاري إعدادها على سواحل البحر المتوسط.

أخبار وتقارير أخبار توك شو أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي خبير اقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق

متاحة الآن.. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

تنسيق المرحلة الثالثة

8 كليات تنتظرك في تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. وموعد التسجيل رسمياً

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ظهرت الآن.. نتيحة تنسيق المرحلة الثانية 2026 رسمياً علمي وأدبي

أسعار السجائر

حقيقة زيادة أسعار السجائر اليوم.. القوائم الرسمية المعتمدة

الأهلي

مباراة الأهلي وبرشلونة مجانا.. تردد القناة المفتوحة وموعد اللقاء

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. هل اعتنق أسطورة البرازيل الإسلام؟ كارلوس يكشف الحقيقة

الذهب

الذهب طار.. ارتفاع مفاجيء في سعر المعدن الأصفر بمصر

وزير التربية والتعليم

قرار جديد من التعليم بشأن الدراسة والامتحانات لتلاميذ الابتدائي|ماذا أعلنت التعليم؟

ترشيحاتنا

الاهلي

أحمد الشيخ: خسارة الأهلي أمام برشلونة مرضية والجزار سيكون أساسيًا

الزمالك

ليلة استثنائية.. جماهير ونجوم الزمالك يحتفلون بالتتويج بلقب الدوري الممتاز

جهاد جريشة

جهاد جريشة: ركلتا جزاء للأهلي لم تُحتسبا.. وهدف زيزو صحيح

بالصور

بطعم مميز.. طريقة تحضير ساندوتشات السجق

طريقة تحضير ساندوتشات السجق:
طريقة تحضير ساندوتشات السجق:
طريقة تحضير ساندوتشات السجق:

يا حلالة العقد.. أحمد السعدنى يتغزل فى زوجته احتفالا بعيد ميلادها

أحمد السعدنى يتغزل فى زوجته احتفالا بعيد ميلادها" يا حلالة العقد"
أحمد السعدنى يتغزل فى زوجته احتفالا بعيد ميلادها" يا حلالة العقد"
أحمد السعدنى يتغزل فى زوجته احتفالا بعيد ميلادها" يا حلالة العقد"

بالسعر والمواصفات.. أحدث 5 سيارات بوكسي بالسوق المصري

سيارات بوكسي
سيارات بوكسي
سيارات بوكسي

إل جي تقتحم سوق بطاريات المسيرات الأمريكية.. هل تعوض تراجع السيارات الكهربائية؟

إل جي تقتحم سوق بطاريات
إل جي تقتحم سوق بطاريات
إل جي تقتحم سوق بطاريات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد