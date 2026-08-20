لماذا تعد مصر أفضل دولة إفريقية جاذبة للاستثمار؟.. خبير اقتصادي يجيب | فيديو

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي، أن مصر نجحت في الحفاظ على مكانتها كأفضل الدول الإفريقية جذبًا للاستثمار للعام الرابع على التوالي، مشيرًا إلى أن هذا يرجع بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية لتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار.

جاءت هذه التصريحات خلال مداخلة هاتفية أجراها الدكتور هشام إبراهيم في برنامج «الحياة اليوم»، الذي يُقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة «الحياة».

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي، إلى أن مصر عكفت خلال الفترة الماضية على تجهيز عدد من الفرص الاستثمارية الكبيرة للغاية -على حد وصفه-.

وتابع: ورغم الإعلان عن بعضها في الساحل الشمالي، إلا أنه ما زال هناك المزيد من الفرص الاستثمارية الجاري إعدادها على سواحل البحر المتوسط.