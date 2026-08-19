الغندور يواصل جولة محاضراته للأندية حول تعديلات قوانين كرة القدم

واصل جمال الغندور، نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، محاضراته للأندية، لشرح تعديلات قوانين كرة القدم، في موسم 2026/2027.

وألقى الغندور محاضرتين، اليوم، للاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري في ناديي الزمالك وبيراميدز، بعد إلقاء محاضرة أولى في نادي الجونة.

وأكد الغندور أن التعديلات، التي سيتم تطبيقها بشكل رسمي، مع انطلاق الموسم الجديد، ستكون مؤثرة بشكل كبير في أساليب اللعب، لذلك كان من الضروري توعية الأجهزة الفنية ولاعبي الأندية بها.

كما أضاف أن توعية اللاعبين بتلك التعديلات، ستسهل عمل الحكام.

وشدد نائب رئيس لجنة الحكام على أن تلك المحاضرات، تأتي بناءً على رغبة الأندية، حيث يواصل محاضراته خلال الفترة المقبلة، تبعًا لمخاطبات الأندية الراغبة في ذلك.