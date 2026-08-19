حسين لبيب يوجه رسالة لجماهير الزمالك قبل انطلاق الموسم الجديد

أكد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن جماهير القلعة البيضاء تمثل السند والداعم الأول للنادي ولاعبيه، مشددًا على أن ما قدمته الجماهير خلال الموسم الماضي كان بمثابة ملحمة تعكس مدى عشقها للكيان.



وقال لبيب إن جماهير الزمالك موجودة في كل أنحاء العالم، سواء في مصر أو الدول العربية أو أوروبا وأمريكا، مشيرًا إلى أن اللاعب يشعر دائمًا بحجم المسؤولية عندما يرى هذا الدعم الكبير، ويبذل أقصى ما لديه من أجل إسعاد الملايين.

وأضاف أن جماهير الزمالك اعتادت دائمًا على تحفيز اللاعبين وتشجيعهم حتى في المباريات التي لم يحالف فيها الفريق التوفيق، مؤكدًا: «جمهور الزمالك عمره ما كان جمهور سب أو شتم، جمهورنا أعظم جمهور في الكون».

وأعرب رئيس الزمالك عن فخره الشديد بما قدمته الجماهير خلال الموسم الماضي، خاصة من خلال الدخلات الجماهيرية، مؤكدًا أن مشهد الآلاف داخل المدرجات وهم يتكاتفون خلف النادي كان أمرًا استثنائيًا، ويعكس أن جماهير الزمالك أصبحت بمثابة عائلة واحدة يجمعها عشق الكيان.

وأشار لبيب إلى أن مجلس الإدارة حرص على اتخاذ بعض القرارات التي تعبر عن تقديره وامتنانه للجماهير، موضحًا أن الهدف كان منح اللاعبين والجمهور دافعًا إضافيًا قبل بداية الموسم الجديد.

وتابع: «يكفينا فخرًا أن الناس بتشجع من قلبها 90 دقيقة، واللاعب مهما كان وهو جوه الملعب لازم يتنقل له الإحساس ده»، مؤكدًا أن جماهير الزمالك تمثل أحد أهم أسباب نجاح الفريق.

وعن طموحات الموسم الجديد، أوضح لبيب أن الزمالك نجح في تحقيق هدفه بالتأهل للمشاركة في البطولات الإفريقية، لكنه شدد على أن البداية لن تكون سهلة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي.

واختتم رئيس الزمالك رسالته بالتأكيد على ثقته في اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن معتمد جمال، قائلًا: «بتكاتف الجميع وجمهورنا ورانا وأمامنا، إن شاء الله هنقدر نحقق كل اللي بنطمع فيه.. ولسه الحدوتة مكملة يا جماعة».