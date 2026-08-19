تصفيات أمم أفريقيا| إبراهيم حسن يكشف موعد مباراتي مصر أمام أنجولا وجنوب السودان

نقل أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق- عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»- تصريحات، عن إبراهيم حسن مدير المنتخب الوطني، بشأن موعد مباراتي الفراعنة أمام أنجولا وجنوب السودان في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وكتب أحمد حسن في منشوره: «إبراهيم حسن: منتخب مصر يواجه أنجولا وجنوب السودان 25 و29 سبتمبر في تصفيات أمم أفريقيا»

منتخب مصر

وبعد مواجهة أنجولا، يغادر الفراعنة لخوض المباراة الثانية خارج الديار أمام منتخب جنوب السودان، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات

ويأمل المنتخب الوطني في تحقيق انطلاقة قوية خلال فترة التوقف الدولي في سبتمبر، وحصد العلامة الكاملة من أول جولتين؛ لتعزيز فرصه في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.