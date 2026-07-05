بسبب رش المياه بالطريق .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بشتيل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحبة الحساب من قيام بعض جامعي القمامة بالتعدي عليها وأسرتها بالسب والضرب في منطقة بشتيل بالجيزة.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 2 يوليو الجاري، حدثت مشاجرة بين طرف أول: (صاحبة الحساب، وشقيقتها)، وطرف ثانٍ: (سيدة، زوجها "مالكا مخزنين لتجميع الخردة")، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة؛ وذلك لقيام السيدة من الطرف الثاني برش المياه في الطريق حال سير شقيقة صاحبة الحساب، وتناثر بعض المياه على ملابسها، قاموا على أثرها بالتعدي على بعضهم بالسب والضرب.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم؛ تبادلوا الاتهامات فيما بينهم لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.