عايزة تشتغل.. القبض على المتهم بالتعدي على زوجته بالضرب في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على زوجته وأنجاله بالسب والضرب والإدعاء ببيعه محتويات المنزل والإستيلاء منها على مبالغ مالية لتعاطيه المواد المخدرة .

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) وبسؤالها قررت بتضررها من زوجها لقيامه بتاريخ 3 يوليو بالتعدى عليها بالسب والضرب حال تواجدها بالشقة محل سكنهما على النحو الوارد بمقطع الفيديو المشار إليه، وذلك لخلافات بينهما لمطالبتها له بالبحث عن عمل ورفضه ذلك، ونفت قيامه بالتعدى على أنجالهما أو بيع محتويات المسكن، وأن كريمتها قامت بتصوير مقطع الفيديو وإرساله للصفحة المشار إليها خشية عليها .

تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية")، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .























