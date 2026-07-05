سوريا .. صدور مراسيم رئاسية عاجلة تخص الجيش والشرطة

أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”، بأن الرئيس السوري أحمد الشرع، أصدر المرسوم رقم 146 لعام 2026 القاضي بإحداث هيئة عامة علمية ذات طابع إداري متخصصة في العلوم الأمنية تسمى (الجامعة السورية للعلوم الأمنية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، يكون مقرها الرئيسي في مدينة دمشق، ويجوز إحداث كليات ومعاهد ومراكز تابعة لها في دمشق والمحافظات.



وبحسب المرسوم تتكون الجامعة من المؤسسات التعليمية والبحثية والتدريبية الآتية: (المعهد العالي للعلوم الأمنية، كلية العلوم الأمنية، كلية الأمن السيبراني، مركز الدراسات والبحوث الأمنية، المعهد التقاني للعلوم الأمنية، المعهد التقاني للأمن السيبراني).

كما أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 147 لعام 2026 القاضي بإحداث جامعة علمية متخصصة تعليمية وتدريبية في ‏العلوم العسكرية تسمى (الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية)، مقرها دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ‏والإداري، ويجوز إحداث كليات ومعاهد ومراكز تابعة لها في دمشق والمحافظات.

وتتكون الجامعة وفق المرسوم من الأكاديمية العسكرية العليا التي تضم (كلية الدفاع الوطني، كلية الحرب العليا، كلية القيادة والأركان)، ومن الكليات التالية (الكلية الحربية الجوية، الكلية الحربية البحرية، الكلية الحربية البرية، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، المعاهد التقانية العسكرية).