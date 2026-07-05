مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بطوخ

لقي شخصان مصرعهما، فيما أُصيب شخص ثالث بإصابات متفرقة؛ إثر وقوع حادث تصادم مروع بين دراجتين بخاريتين على طريق خط 12 أمام منطقة النفيلي في طوخ بمحافظة القليوبية، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على طريق خط 12 أمام منطقة النفيلي، ووجود متوفين ومصاب.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن، يرافقها عدد من سيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، حيث تبين من المعاينة الأولية وقوع تصادم عنيف بين الدراجتين، ما أسفر عن مصرع شخصين متأثرين بإصاباتهما في موقع الحادث، بينما أُصيب شخص ثالث، وجرى تقديم الإسعافات الأولية له قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم نقل جثماني المتوفيين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما قامت الأجهزة المعنية برفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية ومنع حدوث تكدسات.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت أعمالها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، والتصريح بدفن الجثمانين عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.