نقل 8 طلاب للمستشفيات بعد إصابتهم بإغماءات داخل لجان الثانوية بالقليوبية

شهدت عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، نقل 8 حالات إغماء بين الطلاب إلى المستشفيات، بعد تعرضهم لوعكات صحية مفاجئة أثناء أداء الامتحانات.



وتوزعت الحالات على لجان امتحانية في مدن بنها، وقليوب، وشبرا الخيمة، والخانكة، حيث تلقت غرف العمليات بلاغات متتالية بالوقائع، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مقار اللجان.

وقام المسعفون بتقديم الإسعافات الأولية للحالات داخل اللجان، قبل نقلهم إلى المستشفيات القريبة لاستكمال الفحوصات الطبية وتلقي الرعاية اللازمة.

وتابعت الجهات المختصة الحالات الصحية للطلاب، فيما استمرت أعمال امتحانات الثانوية العامة داخل جميع اللجان بصورة طبيعية، دون تأثير على سير الامتحانات.