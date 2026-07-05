طلاب الثانوية العامة بالقليوبية : الإنجليزى فى مستوى الطالب المتوسط

تباين آراء طلاب الثانوية العامة بالقليوبية حول أسئلة امتحان اللغة الانجليزية اليوم الأحد حيث أكد بعض الطلاب أن الأسئلة كانت سهلة ومباشرة ماعدا سؤال القطعه كان صعب ويحتاج لبعض الوقت.



اوضح الطلاب أن الامتحانات في مجملة سهل وفي متناول جميع الطلاب ولفت الطلاب إلى أن الجميع حل فى امتحان الانجليزي اليوم، مشيرين إلى أن الوقت المخصص كان كافيًا للإجابة والمراجعة.

في المقابل، أوضح طلاب آخرون أن بعض الأسئلة احتاجت إلى تركيز وتفكير، خاصة في بعض الجزئيات، إلا أنهم أكدوا أن الامتحان بشكل عام كان متوازنًا.

وشهدت اللجان بمحافظة القليوبية انتظامًا في سير الامتحانات وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية، مع متابعة مستمرة من الجهات المعنية لضمان توفير الأجواء المناسبة للطلاب حتى نهاية الامتحان.