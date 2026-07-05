محافظ القليوبية يتابع أعمال امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، من داخل غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، انتظام أعمال الامتحانات بجميع لجان المحافظة، وذلك بحضور الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.



واستمع المحافظ إلى عرضٍ تفصيلي قدمه الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم، حول الموقف التنفيذي لامتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة، متضمنًا انتظام سير اللجان، وآليات عمل غرفة العمليات المركزية، ومستوى التنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، فضلًا عن الإجراءات المتخذة للتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو مستجدات، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية.

كما أجرى محافظ القليوبية اتصالًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئيس غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات شهادة الثانوية العامة، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات بالمحافظة، ومتابعة الموقف العام للجان، في إطار التنسيق المستمر بين الوزارة والمحافظة، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي مستجدات قد تطرأ أثناء سير الامتحانات.

وأكد المحافظ أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى، بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم وكافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لتوفير المناخ الملائم للطلاب، وضمان أداء الامتحانات في أجواء يسودها الهدوء والانضباط، مشددًا على ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة.

وفي ختام المتابعة، وجه محافظ القليوبية باستمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية، وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية لمحيط اللجان، وتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة لضمان انتظام العملية الامتحانية، متمنيًا لجميع الطلاب دوام التوفيق والنجاح.