العثور على جثة مجهولة في ترعة المرصفاوية بالقليوبية

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، اليوم، على جثة مجهولة الهوية طافية بمياه ترعة المرصفاوية بطريق كفر الدير، بنطاق مركز شبين القناطر، حيث جرى انتشالها ونقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بالعثور على جثة مجهولة داخل ترعة المرصفاوية بطريق كفر الدير، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شبين القناطر، وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثمان.

وبالفحص المبدئي، تبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية، وكان يرتدي كامل ملابسه، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكلفت المباحث بسرعة كشف هوية المتوفى وملابسات الواقعة، مع التصريح بإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.