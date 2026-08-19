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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الاقتصاد المصري في مرحلة مفصلية.. مؤشرات تحسن وتحديات على الطريق

محمد معيط
محمد معيط
محمود محسن

يدخل الاقتصاد المصري مرحلة جديدة تتقاطع فيها مؤشرات التحسن التدريجي مع تحديات داخلية وخارجية لا تزال تفرض ضغوطًا على مسار الإصلاح. فمع اقتراب انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، تبرز مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالتضخم، والاحتياطيات النقدية، والفائض الأولي، والعجز والدين العام، باعتبارها أدوات رئيسية لقياس مدى نجاح السياسات الاقتصادية خلال السنوات الماضية.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه التصريحات الرسمية تحقيق تقدم في ضبط المالية العامة وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، تظل تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وارتفاع تكاليف الطاقة، وتحديات جذب الاستثمارات وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، عوامل قد تؤثر في سرعة الإصلاحات ونتائجها.

محمد معيط: الاقتصاد المصري يحقق تقدمًا تدريجيًا وبرنامج صندوق النقد يقترب من نهايته

 

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري شهد خلال السنوات الماضية سلسلة من التحديات المتلاحقة، بدأت بتداعيات جائحة كورونا، ثم تأثرت بموجات التضخم العالمية وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال معيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن البرنامج الاقتصادي الذي نفذته مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي استهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي، ودعم النمو، وتهيئة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في النشاط الاقتصادي.

تحسن نسبي في أداء الاقتصاد 

وتابع أن البرنامج يقترب من موعد انتهائه في نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس تقدمًا تدريجيًا في عدد من الملفات التي استهدفتها خطة الإصلاح، بما يشير إلى تحسن نسبي في أداء الاقتصاد مقارنة بالفترات السابقة.

معيط: الاحتياطي والتضخم والفائدة أبرز مؤشرات تقييم الوضع الاقتصادي

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن الحكم على أداء الاقتصاد لا يرتبط بمؤشر منفرد، وإنما يستند إلى حزمة متكاملة من البيانات، تشمل حجم الاحتياطيات النقدية، ومعدلات التضخم، ومستويات أسعار الفائدة، إلى جانب حجم السيولة المتاحة داخل السوق.

وقال معيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، إن تحقيق الدولة فائضًا أوليًا يقارب 5% يمثل خطوة لافتة في جهود تحسين مؤشرات المالية العامة، حيث تعكس هذه النتيجة قدرة الإيرادات على تجاوز المصروفات قبل إدراج تكلفة خدمة الدين وفوائده.

مواجهة الاختلالات والتحديات الاقتصادية 

وتابع أن مسار العجز الإجمالي للموازنة بدأ في التحسن، مع تسجيل تراجع تدريجي في مستوياته، وهو ما يعكس تقدمًا في جهود ضبط الإنفاق وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، بما يدعم قدرة الدولة على مواجهة الاختلالات والتحديات الاقتصادية التي تراكمت خلال الفترة الماضية.

معيط: استقرار المنطقة عامل حاسم لدعم الاقتصاد وتسريع الإصلاحات

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن استمرار التوترات والأزمات الجيوسياسية في المنطقة يفرض تحديات إضافية على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن تداعياتها قد تمتد إلى أسعار الطاقة، بما يزيد من الضغوط على معدلات التضخم.

وقال معيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن  الظروف الإقليمية الحالية تجعل تنفيذ بعض الإجراءات الإصلاحية أكثر صعوبة، في ظل تأثير الصراعات المستمرة على قدرة الحكومات على المضي قدمًا في خططها الاقتصادية وفق الجداول الزمنية الموضوعة.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أشار معيط إلى أن توفير بيئة أكثر استقرارًا يمثل عنصرًا أساسيًا لزيادة فرص نجاح البرنامج، موضحًا أن تحسن الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة سيسهم في تهيئة ظروف أفضل لتنفيذ الطروحات وجذب مزيد من الاهتمام والاستثمارات.


 

لاقتصاد المصري صندوق النقد الدولي السياسات الاقتصادية برنامج الطروحات الحكومية التوترات الجيوسياسية

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