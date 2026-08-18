معيط: الاحتياطي والتضخم والفائدة أبرز مؤشرات تقييم الوضع الاقتصادي

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن الحكم على أداء الاقتصاد لا يرتبط بمؤشر منفرد، وإنما يستند إلى حزمة متكاملة من البيانات، تشمل حجم الاحتياطيات النقدية، ومعدلات التضخم، ومستويات أسعار الفائدة، إلى جانب حجم السيولة المتاحة داخل السوق.

وقال محمد معيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن تحقيق الدولة فائضًا أوليًا يقارب 5% يمثل خطوة لافتة في جهود تحسين مؤشرات المالية العامة، حيث تعكس هذه النتيجة قدرة الإيرادات على تجاوز المصروفات قبل إدراج تكلفة خدمة الدين وفوائده.

مواجهة الاختلالات والتحديات الاقتصادية

وتابع أن مسار العجز الإجمالي للموازنة بدأ في التحسن، مع تسجيل تراجع تدريجي في مستوياته، وهو ما يعكس تقدمًا في جهود ضبط الإنفاق وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، بما يدعم قدرة الدولة على مواجهة الاختلالات والتحديات الاقتصادية التي تراكمت خلال الفترة الماضية.