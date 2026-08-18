محمد معيط: الاقتصاد المصري يحقق تقدمًا تدريجيًا وبرنامج صندوق النقد يقترب من نهايته

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري شهد خلال السنوات الماضية سلسلة من التحديات المتلاحقة، بدأت بتداعيات جائحة كورونا، ثم تأثرت بموجات التضخم العالمية وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال معيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن البرنامج الاقتصادي الذي نفذته مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي استهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي، ودعم النمو، وتهيئة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في النشاط الاقتصادي.

تحسن نسبي في أداء الاقتصاد

وتابع أن البرنامج يقترب من موعد انتهائه في نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس تقدمًا تدريجيًا في عدد من الملفات التي استهدفتها خطة الإصلاح، بما يشير إلى تحسن نسبي في أداء الاقتصاد مقارنة بالفترات السابقة.