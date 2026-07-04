صحة القليوبية تعلن خطة القوافل العلاجية المجانية لشهر يوليو ضمن مبادرة حياة كريمة

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القليوبية خطة القوافل العلاجية المجانية المقرر تنفيذها خلال شهر يوليو 2026، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتحت شعار «جايين لأهالينا»، في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا.



وأكد الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن القوافل العلاجية تُعد إحدى الآليات المهمة التي تعتمد عليها وزارة الصحة لتعزيز وصول الخدمات الطبية إلى المواطنين في القرى والنجوع، من خلال توفير الكشف الطبي المجاني، وصرف الأدوية، وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق العدالة في الحصول على الرعاية الصحية.



من جانبها، أوضحت الدكتورة نشوى سنوسي منسق القوافل العلاجية أن خطة شهر يوليو تتضمن تنفيذ عدد من القوافل الطبية بمختلف مراكز وقرى محافظة القليوبية، وفق جدول زمني يضمن الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، وبمشاركة فرق طبية تضم نخبة من الأطباء في مختلف التخصصات.



وأضافت أن القوافل لا تقتصر على تقديم الخدمات العلاجية فقط، بل تشمل أيضًا خدمات التثقيف الصحي، إلى جانب تحويل الحالات التي تستدعي استكمال الفحوصات أو تلقي العلاج إلى المستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية، لضمان استمرارية الرعاية الطبية.



ودعت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية المواطنين بالمناطق المستهدفة إلى الاستفادة من خدمات القوافل العلاجية المجانية، التي تشمل الكشف الطبي، وصرف العلاج، وإجراء التحاليل والفحوصات، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على توفير خدمات صحية شاملة ومتميزة لجميع المواطنين