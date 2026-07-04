قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احفظ المواعيد.. 8 مواجهات نارية تشعل ثمن نهائي كأس العالم 2026
وزير الخارجية: مباحثات مصر والاتحاد الأوروبي تعزز الشراكة الاقتصادية
الطريق إلى الكأس يمر عبر الأساطير.. من ينجو في ثمن النهائي؟
بدون تغيير الخط.. تفاصيل إطلاق شريحة الطفل والخدمات التي تقدمها
القلعة المحصنة.. 22 معلومة عن القيادة الاستراتيجية أكبر كيان عسكري في العالم
وزير الخارجية الإيراني: مضيق هرمز ليس ساحة لاستعراض القوى العابرة للمنطقة
سحر رامي: أنا بعت دهبي وممتلكاتي ومعنديش أي حاجة في البيت
طلاب زراعة بنها ينجحون فى إنتاج إنزيم حيوي يدخل في صناعات المنظفات
خوفا على حياته.. مسؤولون إيرانيون يعارضون حضور مجتبى خامنئي جنازة والده
10 لقطات صنعت ملحمة مصر وأستراليا.. من دموع صلاح إلى بكاء حسام حسن ولحظة "مبابي" الغامضة
شريف إكرامي يدعم محمد هاني: البطولة لا تُقيَّم بلقطة واحدة بل بمشوار كامل
هاني يفقد الوعي وصلاح يبكي.. 12مشهدا مثيرا من مباراة مصر وأستراليا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة القليوبية تعلن خطة القوافل العلاجية المجانية لشهر يوليو ضمن مبادرة حياة كريمة

قوافل علاجية
قوافل علاجية
إبراهيم الهواري

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القليوبية خطة القوافل العلاجية المجانية المقرر تنفيذها خلال شهر يوليو 2026، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتحت شعار «جايين لأهالينا»، في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا.


وأكد الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن القوافل العلاجية تُعد إحدى الآليات المهمة التي تعتمد عليها وزارة الصحة لتعزيز وصول الخدمات الطبية إلى المواطنين في القرى والنجوع، من خلال توفير الكشف الطبي المجاني، وصرف الأدوية، وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق العدالة في الحصول على الرعاية الصحية.


من جانبها، أوضحت الدكتورة نشوى سنوسي منسق القوافل العلاجية أن خطة شهر يوليو تتضمن تنفيذ عدد من القوافل الطبية بمختلف مراكز وقرى محافظة القليوبية، وفق جدول زمني يضمن الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، وبمشاركة فرق طبية تضم نخبة من الأطباء في مختلف التخصصات.


وأضافت أن القوافل لا تقتصر على تقديم الخدمات العلاجية فقط، بل تشمل أيضًا خدمات التثقيف الصحي، إلى جانب تحويل الحالات التي تستدعي استكمال الفحوصات أو تلقي العلاج إلى المستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية، لضمان استمرارية الرعاية الطبية.


ودعت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية المواطنين بالمناطق المستهدفة إلى الاستفادة من خدمات القوافل العلاجية المجانية، التي تشمل الكشف الطبي، وصرف العلاج، وإجراء التحاليل والفحوصات، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على توفير خدمات صحية شاملة ومتميزة لجميع المواطنين

القليوبية محافظة القليوبية مديرية الشؤون الصحية القوافل العلاجية المجانية وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

محمد صلاح يرد على سؤال مثير: من هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية؟

فيفي عبده

لمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

أسعار الدواجن

البانيه يفاجئ المستهلكين.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم .. ترقبوها

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات اليوم السبت 4-7-2026

الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

لا تضعيه في الثلاجة.. الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

الارجنتين

بعد تعادل الرأس الأخضر أمام الأرجنتين.. فتحي سند يلمح إلى مفاجأة جديدة

ارشيفية

تظلمات بطاقات التموين 2026.. خطوات إعادة تشغيل البطاقة وشروط قبول التظلم

ترشيحاتنا

مراد مكرم

مراد مكرم عبر فيسبوك: لو كسبنا الأرجنتين هوزع شربات في الشيخ زايد

آل رجب يحتفلون بفوز منتخب مصر

نيفين وغادة ورضا رجب يحتفلون بتأهل مصر لدور الـ 16 بكأس العالم

فيفي عبده

لمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

بالصور

القلعة المحصنة.. 22 معلومة عن القيادة الاستراتيجية أكبر كيان عسكري في العالم

القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية
القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية
القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية

هل ترتفع أسعار البنزين؟ .. مضيق هرمز يهدد بأزمة عالمية

أسعار النفط العالمية 2026
أسعار النفط العالمية 2026
أسعار النفط العالمية 2026

بيطري الشرقية يضبط 29 طن لحوم ودواجن وطيور ومنتجات غذائية فاسدة ومجهولة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أخطاء يومية تزيد خطر الإجهاد الحراري دون أن تنتبه إليها

أخطاء يومية تزيد خطر الإجهاد الحراري دون أن تنتبه إليها
أخطاء يومية تزيد خطر الإجهاد الحراري دون أن تنتبه إليها
أخطاء يومية تزيد خطر الإجهاد الحراري دون أن تنتبه إليها

فيديو

القيادة الاستراتيجية للدولة

القيادة الاستراتيجية.. القلعة العسكرية الجديدة ترسم ملامح القوة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد